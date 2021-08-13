跨鄉鎮市應變視訊會議　台東縣長饒慶鈴感謝地方配合疫苗施打

▲台東縣府與縣內各鄉鎮市進行視訊會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「請大家共同協助轄區內長者預約第1、2劑疫苗施打」，為維護長者健康，並且提升台東縣疫苗覆蓋率，台東縣長饒慶鈴再次跨鄉鎮市進行防疫應變視訊會議，饒慶鈴感謝地方共同配合防疫工作，並希望全縣16個鄉鎮市公所一起協助長者疫苗接種預約登記，未來若中央有提供造冊名單，也同時協助通知單發送，一起抗疫守護台東。

第4次「縣府與各鄉鎮巿首長因應疫情應變聯繫會議」在消防局4樓應變中心召開，由饒慶鈴主持，包括秘書長盧協昌及縣府等相關局處長參加，也啟動應變中心視訊設備，分別與各鄉鎮市長進行視訊。

饒慶鈴說明，根據中央流行疫情指揮中心規定，65歲以上民眾接種第1劑阿斯特捷利康（AZ）或莫德納（Moderna）疫苗後，只要屆滿10到12週，就能上平台預約登記施打第2劑，台東目前疫苗接種涵蓋率約35％，不過，至8月9日止縣內65歲以上長者仍有2萬多人尚未施打第2劑

饒慶鈴強調，依中央指示，縣府為提升長者預約便利性，縣府將採雙軌制，同時增設鄉鎮市公所、衛生所、地政事務所、戶政事務所、派出所(分駐所)、文健站、關懷據點及縣民服務中心等機關，協助民眾1922預約平台登記(第一或二劑)，也感謝各鄉鎮市公所配合同時加入協助民眾登記。

中央宣布，為了避免數位落差、不便操作，中央表示未來會將需要接種第2劑的名冊提供給地方政府，由地方政府整批代為預約，避免遺漏。待中央提供名冊後，再請鄉鎮市公所同仁協助通知單發送。

饒慶鈴最後也轉請各鄉鎮市長協助呼籲鄉親，外出務必口罩戴好戴滿，做好自主管理，加強個人防疫措施，落實勤洗手戴口罩、保持社交距離，以維護個人及他人健康，唯有做好個人的健康安全，才能讓大家都安全，大家攜手共同度過這波疫情。

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