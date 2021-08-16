▲環境教育人員展延線上課程，宅在家也可以取得認證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為增進環境教育從業人員之專業技能，且協助環境教育人員取得展延研習時數，台東縣環境教育中心將於8月28至29日一連2天推出線上環境教育人員展延課程研習，讓您宅在家也能取得認證，即日起至8月24日受理網路報名或50人額滿截止，請於報名網址(https://reurl.cc/KAnEg9)提出申請，台東縣環保局歡迎宅在家一起線上學習。

台東縣政府表示，環境教育人員認證有效期限為5年，每5年需申請展延，可透過參加環境相關領域研習、修習學分、發表論文或獲得專利等方式來申請展延；今年因疫情因素，讓許多研習課程相繼取消或延期，環境教育從業人員無法透過實體課程充實專業知識和教學實務交流，故特別推出線上研習課程，讓環境教育從業人員宅在家就能學習新知。

環保局說明，這次線上展延課程研習由台東縣環教中心與台灣史前文化博物館共同舉辦，課程主題包含環境教育法規、日本自然學校營隊活動和食育分享、幼兒環境教育介紹與教學實務分享以及環境教育課程設計與活動帶領技巧實務分享等，環境教育從業人員可透過講師們實務教學經驗的分享，精進教學技巧；詳細線上研習資訊請見臺東縣環境教育中心臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/ttceeec/)或洽詢台東縣環境教育中心服務專線（089-359049）。



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▲環境教育人員展延線上課程，宅在家也可以取得認證。（圖／記者楊漢聲翻攝）