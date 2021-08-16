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維護台南空品　環保局防疫期間空污稽查不鬆懈

▲台南市環保局在疫情警戒期間，仍落實空品稽查不曾鬆懈，5月至7月共執行工廠巡稽查247家次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局在疫情警戒期間，仍落實空品稽查不曾鬆懈，5月至7月共執行工廠巡稽查247家次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為確保工廠落實操作污染防治設備，維護空氣品質，即使是新冠肺炎防疫三級警戒，相關巡稽查不曾鬆懈，5月至7月共執行工廠巡稽查247家次，原以為業者會趁疫情投機取巧，沒想到空污許可違規僅27件低於去年同期，顯示業者環保意識提升，重視企業社會責任。

市長黃偉哲呼籲列管工廠，企業要永續經營除了獲利外，還要重視公司治理、環保、社會發展（ESG）等面向，疫情嚴峻三級警戒時期，多數工廠依規定落實空污許可核准內容操作污染防治設備，但好還要更好，希望零違規的日子，早日到來。

▲台南市環保局在疫情警戒期間，仍落實空品稽查不曾鬆懈，5月至7月共執行工廠巡稽查247家次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，5到7月是疫情最嚴峻之際，但環保局巡稽查能量未有任何縮減，空污巡稽查維持每月16人，3個月巡稽查247家次工廠，查獲空污許可違規27件，較去年同期34件明顯減少。違規產業包括混凝土拌合製造業、鋼鐵冶煉業等，違規樣態以未維持防制設備正常運作佔最多，其次是未依規定紀錄或原物料用量超過許可核定量。

另外，台南市為為鼓勵吹哨者，依空氣污染防制法第94條授權，已於2021年6月16日訂定發布「台南市固定污染源違反空氣污染防制法案件檢舉及獎勵辦法」，提供檢舉案件經查證屬實且裁處金額達10萬元以上罰鍰者，最多以實收罰鍰金額5％作為獎勵金。

▲台南市環保局在疫情警戒期間，仍落實空品稽查不曾鬆懈，5月至7月共執行工廠巡稽查247家次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，環保署在1992年修正空污法納入許可管理制度，陸續公告1至8批管對象，包括鋼鐵冶煉業、水泥製造業、石油化工製造業、塑膠製造業、飼料製造業等，要求工廠其製程、防制設備及污染排放，要取得固定污染源操作許可證，台南市操作許可證列管的工廠851家，共計核發1293張許可證。

環保局長謝世傑提醒，避免違規最好的方法就是落實許可核准內容操作與紀錄，如因操作情形與許可內記載內容不時，應確實依規定辦理許可內容異動或變更，如經稽查發現不符者，將處以10萬元以上至2千萬元以下罰鍰。

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