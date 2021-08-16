變6、7倍券！陳其邁加碼「錢留高雄」：精準振興受災產業

▲中央拍板定調五倍券免再由全民出千元兌換。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

中央今（16）日拍板定調五倍券免再由全民出千元兌換，民進黨高雄市議員黃文益則在高雄市議會關切「高雄券」是否跟進「普發」？對此，高雄市長陳其邁表示，會參考過去夜市券或商圈券方式，盼將錢留在高雄並精準振興受災產業。

黃文益於總質詢時，聯合市議員黃秋媖針對「高雄券」的發放方式質詢，並關切高雄券是否要跟進五倍券作法。他指出，基層對於高市府規劃要發放千元高雄券有期待，盼屆時結合五倍券，更擴大振興經濟規模並有效刺激消費、照顧基層慘澹經營的觀光及餐飲業。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

不過，如果「高雄券」採普發方式，就要籌措逾27億元。對此，陳其邁答詢表示，市府規劃發放高雄券是地方貨幣概念，將錢全部留在高雄才能振興餐飲觀光等受災產業，市府擬參考過去夜市券或商圈券方式辦理。

陳其邁說，經發局也正和百貨、夜市及商圈協商，要研議出可以結合並擴大振興效益到六倍、七倍或更多的方式，市府會扮演整合平台的角色，以優惠及振興措施嘉惠產業。他強調，推出的時候地方跟民間加碼會一起來做，請大家拭目以待，具體作法規劃好就會宣布。

去年高雄券發法為，民眾需入住高雄合作旅宿一晚以上（含一晚），每房送400元高雄券，其中包含商圈券50元4張、夜市券50元4張。