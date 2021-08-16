五倍券拍板全民免付1千　前民進黨立委酸：乾脆發行面額5千新紙幣

▲去年發放的振興三倍券（資料照／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌16日與民進黨團立委會面，針對五倍券進行討論，正式拍板免費發放五倍券給民眾，並承諾加碼數位券優惠。對此，前民進黨立委姚文智表示，這是最糟糕的結果，不但防疫成果功虧一簣，還會和前總統馬英九併在一起，「我建議乾脆發行面額5000的新紙幣，不排富、每人一張！」

對於振興券政策，姚文智16日在臉書發文指出，最糟糕的結果就是和馬英九的3600元消費券一模一樣，只有金額的差別，不但防疫成果功虧一簣，小英政府還會和馬英九併列一起，花了大筆經費，卻是前功盡棄、左支右絀，「這段時間替五倍券辯護的人，也一定馬上雞嘴變鴨嘴，被痛宰到體無完膚。」

姚文智表示，繼續在原來的「經濟效益」醬缸中打轉，絕非解決之道，自己提議一個絕地反攻的方案，就是由中央銀行新發行面額5000元紙鈔紀念紙幣，不排富、每人送一張，「好好一盤棋下壞了，就應另起爐灶！」

姚文智指出，新紙幣最關鍵的圖像設計，可採用建國烈士鄭南榕肖像，或是「台灣民主先生」前總統李登輝，因發鈔緣自疫情，也可選擇台灣醫學之父杜聰明，且發行紙鈔當然不限期，印製預算可由每年新鈔換舊鈔的預算增加，發放的方式比照去年即可，「那些主張發現金的，現在發新鈔，不要再反對了吧！」

▼行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

