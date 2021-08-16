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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／五倍券免費領！　蘇貞昌首露面談政策改變關鍵

▲▼蘇貞昌到中南部勘災。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／翻攝蘇貞昌臉書）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌16日與民進黨團立委會面，針對五倍券進行討論，正式拍板免費發放五倍券給民眾，並承諾加碼數位券優惠。對此，蘇貞昌下午新增行程，將在3時30分前往訪視溪洲聚落家屋及公共設施工程進度，屆時將接受媒體訪問，也是五倍券政策調整後，首次露面回應時事議題。

行政院16日上午召開行政立法協調會議，邀集執政黨立院黨團委員討論振興5倍券之相關規劃，行政院發言人羅秉成於會後轉述，今日共有45位執政黨立法委員報名出席，歷時約兩個小時，會議氣氛融洽，並達成二大結論，包括儘速發放振興五倍券，以及原規劃民眾支付1000元，改由政府全額負擔。

蘇貞昌指出，今年5月中遇到變種病毒疫情，許多產業都受到衝擊，因此政府展開紓困4.0，已超過900萬人領取現金，加上其他各項紓困措施，在此期間已有1000多萬人次獲得各種政府的紓困，而目前在防疫團隊及全民努力下，疫情穩定趨緩，未來各項管制可望再鬆綁，為及早準備進入刺激內需消費的振興階段，行政院已初步規劃振興政策方案。

經討論後，行政院也做出結論，首先，因應疫情穩定，為短期刺激國內消費，讓這波受疫情衝擊的餐飲業、旅宿業丶攤商與小店家等業者能夠即時受惠，政府將在疫情穩定可控的前提下，儘速發放「振興5倍券」。

其次，今年全年經濟成長率預估上修為5.88%，可望創11年新高，基於經濟成長的成果應可讓全民共享，並減省將1000元發放予1000多萬人的行政成本，因此將原先規劃5倍券民眾須支付的1000元，由政府全額負擔。

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