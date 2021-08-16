民進黨立委坦言終於鬆一口氣　「可以專心為振興券政策辯護」

▲行政院規劃推出五倍券，圖為去年發放的三倍券。（資料照／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌16日邀集全體民進黨立委，共同商討振興五倍券議題，並且達成二大結論，包括儘速發放振興五倍券，以及原規劃民眾支付1000元，改由政府全額負擔。據轉述，多數立委在會中感謝行政院從善如流，過程氣氛相當融洽，「會議結束後都是有說有笑地走出行政院」。

蘇貞昌16日邀集民進黨立法院黨團全體成員，繼續討論振興五倍券政策，出席人員包括民進黨立法院黨團全體成員及行政院暨相關部會首長。行政院發言人羅秉成會後轉述，會中達成二大結論，包括儘速發放振興五倍券，以及原規劃民眾支付1000元，改由政府全額負擔。

民進黨團總召柯建銘表示，今天總共有45位立委參加、30人發言，在重大政策上行政院與立法院必須要有共識，這陣子大家對於五倍券有不同看法，過去在處理大法官748號解釋、公投等議題時，大家也有討論，而民進黨有一個好處，就是大家討論完後之後，總結一定是一致的。

柯建銘指出，行政院接受各方意見後做出改變，黨團成員也就小商家受惠、小額券、使用期限等進行討論，這是政策形成很好的模式。

民進黨團幹事長劉世芳則說，五倍券最快會在10月上路，黨團成員在會中還是回到民進黨的主張，就是希望不要再收1千元，多數立委的意見都差不多，就是幫助受疫情影響的小店家、庶民發聲，「幾乎沒有人幫大通路講話」。

民進黨團書記長羅致政表示，蘇貞昌再次與黨內委員溝通交流意見，最後敲定5000元的振興券民眾可以直接領，不用再花錢兌換，非常感謝蘇貞昌明快且正面的回應民意。

民進黨立委江永昌表示，今天的會議一團和氣，立委們都很認真地聽行政院講話，幾乎沒有太大的意見，大家也都認同振興券不等於消費券，主要是因為時空背景的不同，現在大家都配合政府防疫，各個縣市也都祭出加碼，「所以絕對跟消費券不一樣」。

民進黨立委陳亭妃也說，感謝蘇貞昌快速裁示，將「振興券直接領」拍板定案，身為執政黨的民意代表，必須和行政團隊站在一起，也把基層的聲音傳遞給行政院，協助政府更貼近民意。

民進黨立委林宜瑾表示，民進黨作為一個開放多元的本土政黨，不僅透過民主審議解決了黨內分歧意見，並且堅守捍衛公帑花用效益的立場，決定發放具時效性、限制消費方式，且有加碼效果的振興券而非現金。

林宜瑾說，她在會中也向行政院建議，上一次振興只有7.77%民眾選擇數位券，領取紙本券民眾占了壓倒性多數92.23%。如何改善數位券使用效率不彰的情況，必須審慎思考。

蘇貞昌在總結報告時表示，台灣在90天內就把疫情控制下來，當其他國家的疫情都還很嚴重時，台灣可以控制到每天確診數小於10，所以現在是振興的開始，防疫、紓困、振興必須有步驟地進行。

江永昌受訪時坦言，執政黨終於可以鬆一口氣，並且專心替振興券辯護，也可以讓民眾聚焦在政策的執行面，他支持行政院這次可以從善如流。

另外，也有不具名的立委透露，這次會議的氣氛很融洽，有別於以往較為嚴肅的氛圍，這次蘇貞昌還個別詢問出席的立委意見，而在會議結束後，「都是有說有笑地走出行政院」，顯然與上週的愁眉苦臉有很明顯的不同。

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