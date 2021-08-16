五倍券10月推出！　綠委：小本經營店家要有更便利的兌領流程

▲立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對五倍券的推行，行政院長蘇貞昌16日上午與民進黨立法院黨團進行討論，會中定調五倍券全民免出1000元。對此，民進黨立委賴品妤表示，上一波發放振興券的時候，注意到許多無統一編號的小攤商在兌領程序上非常不便，「有提醒各部會，對小本經營的店家要有更便利的振興券兌領流程。」

賴品妤指出，在上一波發放振興券的時候，就注意到無統一編號的小攤商在兌領程序上非常不便，他們要兌領振興券，需要由自治團體、商圈組織或管委會代領，但這時間上一來一往都要耗上一週到兩週，這對於進貨、備貨都使用現金交易的小攤商來說，無疑是增加了現金流上的負擔。

賴品妤表示，很多地方美食的小攤商、台灣各著風景名勝也都是類似的狀況，這波疫情影響最大的是這些小攤商，既然要振興就要深入了解小攤商的運作與需求，「因此我在會議上向蘇院長提出我的建議，替各個小本經營的店家爭取更便利的振興券使用兌領流程。」

對於振興券兌領流程，民進黨團總召柯建銘表示，政院有思考「小商家」如何受惠，以及便利性，行政院會接受各方意見後做出改變，黨團成員也就小商家受惠、小額券、使用期限等進行討論，這是政策形成很好的模式。