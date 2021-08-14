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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「萊牛風波」丁怡銘獲不起訴　她傻眼大罵：太會拗了

▲▼2020台北牛肉麵節冠軍使用美牛。（圖／行政院提供）

▲丁怡銘公然誣賴業者使用萊牛，引起網友群起激憤。（圖／取自行政院臉書直播）

記者徐政璿／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，被告發違反《食安法》；他宣布辭職後，在今年3月又回鍋行政院擔任顧問，月領約12萬。台北地檢署經數月偵查，13日依犯罪嫌疑不足等理由不起訴處分。對此，台北市議員王鴻薇抨擊，「不起訴理由太拗了！」

2020年11月12日，丁怡銘於行政院會後記者會稱台北市牛肉麵節冠軍採用含有萊克多巴胺的美牛，隨後遭店家出示證明打臉，他也下訂100碗牛肉麵謝罪，不過又因為發票上打了行政院統編，掀起特權爭議。

丁怡銘隨後也辭去發言人一職，仍在去年底被台北市議員王鴻薇、侯漢廷及台中市議員羅廷瑋按鈴告發違反《食安法》第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息」。台北地檢署經數月偵查，13日依犯罪嫌疑不足等理由不起訴處分。

對此，王鴻薇抨擊，「不起訴理由太拗了」，她認為丁怡銘違反《食安法》實在太明確，凡走過必留下痕跡，何況丁怡銘還是大張旗鼓的召開記者會。

王鴻薇也把丁怡銘當初的記者會影片刊在臉書上，直接透過原音重現讓大家來公評，她表示，記者會後面大大的梗圖更直指店家使用萊劑牛肉，大半年的偵查不起訴，到底有沒有拗，看看影片就知道。

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