快訊／「萊牛風波」請辭政院發言人　丁怡銘挨告散播謠言結果出爐

▲丁怡銘3月間曾為萊牛失言風波到台北地檢署出庭說明。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

行政院顧問丁怡銘，去年擔任發言人時，說台北市冠軍牛肉麵使用萊牛，引發不小爭議，為此請辭下台後，仍遭告發涉嫌違反《食安法》散播有關食安謠言罪，丁怡銘3月曾到台北地檢署出庭，說明當時發言目的，是在強調台灣邊境檢驗把關可讓民眾放心，檢察官調查後，13日依犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴。

丁怡銘是在2020年11月12日的行政院記者會中，指北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，引起北市府和業者強烈反彈，國民黨籍民代和部分民眾紛紛提出告發，質疑丁怡銘散布有關食品安全假訊息，行政院長蘇貞昌還為此特地與丁怡銘一起到店家消費並道歉。

沒想到事件一波未平一波又起，丁怡銘又接連爆發打政院統編、以特支費訂購百碗麵、自己開車到中正一分局接受訊問疑享特權等爭議，丁怡銘在風暴中請辭下台，3月10日為萊牛事件現身，他庭訊後態度從容向記者表示，到北檢出庭是要說明釐清當時有關萊牛事件的發言目的，並表示事後曾想向店家訂購第2批麵，結果發現要排隊等35天，很高興店家生意興隆。

丁怡銘3月間為此案出庭後向記者表示，已檢具資料向檢察官說明，當時記者會是在說明，只要符合標準進口的萊牛和萊豬，並非毒牛、毒豬，並舉例過去政府開放的美牛，其實大多數在飼養時都有使用萊克多巴胺，但經過代謝和屠宰過程後，加上嚴格的邊境檢驗把關，台灣市售美牛安全無虞，市面上檢出的平均值其實只有0.002ppm左右，遠低於國際標準值0.01ppm，8年來民眾食用也沒有任何問題。

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