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5倍券急轉彎免費領！「預算增200億」錢從哪來？行政院回應了

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

行政院規劃發放5倍券提振疫後經濟，原預計採「1000換5000」方案，不過13日晚間政策急轉，行政院宣布5倍券改為全民免費領取。對於經費預估增加新台幣200億元左右，政院官員指出，還未超過特別預算的剩餘額度，不過紓困、防疫的比例勢必要調整。

對於政策轉彎成全民免付1千元，據了解，其中一個原因是，經過政院評估，擴大不須負擔1千元的民眾恐超過1千萬人，已近台灣人口的半數，會讓要付錢的人出現比較心理。加上，要預先發放1000元予千萬人之程序繁瑣龐雜，行政成本極高。

▲▼三倍券（圖／記者劉維榛攝）

▲政府之前推出的振興三倍券（圖／資料照，下同）

國內進入2021年後爆發新一波本土疫情，行政院6月修法將特別預算上限提高至8400億元。據估算，紓困1.0、2.0、3.0，陸續已用掉4200億預算，紓困4.0也用掉近2600億，僅剩約1600億元額度，而行政院將發放「五倍券」，預算規模約1100億元，若全民免費獲取5倍券，預計增加經費約為新台幣200億元。

為此，行政院13日晚間表示，台灣上半年經濟成長率達8.34%，經濟成長的成果應可讓全民共享，此次民眾換購五倍券時應該付的1000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔。政院官員指出，5倍券預算規模的1100億元加上增加經費200億元，總經費逾1300億元，還在特別預算可支應的範疇內，不過防疫、紓困勢必要作出調整。

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

據了解，行政院在12日會中報告，「振興五倍券」如果推展順利，考量到印製及配送所需時間，最快10月初有機會上路，目前已經與中央印製廠討論當中，甚至面額、適用對象也已經確定，但是都還在討論的過程，行政院尚未正式拍板。

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