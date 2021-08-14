快訊／侯友宜：樂見五倍券改免費領　加碼方案鎖定「庶民經濟」

記者蔡文鈴／新北報導

行政院態度轉彎，五倍振興券改為免費領。對此，新北市長侯友宜今（14）日下午於疫情記者會表示，樂見這樣的政策，不要讓市民在經濟困頓時，拿1000元出來買，作法有改變往好的方向走。

侯友宜表示，這段時間可看到疫情讓經濟受到很大的衝擊，政府有責任快速有效帶動經濟效益，振興不管用任何方式 ，只要快、不要讓民眾負擔，快把經濟效益擴大就是我們的方式。

至於新北市否有相關加碼作為？侯友宜說，只要中央政策確定後，就會馬上規畫對外報告，主要針對庶民經濟創造更高的效益。

新北市新增2例確診個案，皆為居家隔離陰轉陽，侯友宜鼓勵民眾堆堆出來篩檢，阻斷隱形傳播鏈。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增7例新冠肺炎確定病例，分別為3例本土及4例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

個案分布為新北市2例、台北市1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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