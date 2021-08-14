嘉義縣中元防疫規定　普渡場+放水燈需提防疫計畫

▲▼嘉義縣訂定中元普渡相關防疫措施，圖為去年民雄大士爺祭。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全台降為2級警戒，宗教場所有條件開放，隨農曆7月到來，嘉義縣政府10日下午召開防疫會議訂定中元普渡的防疫措施，縣長翁章梁說明，中元節嘉義縣各大寺廟將舉行中元法會、普渡和祭典等活動，在維持防疫下，也希望讓民間活動正常舉行，因此廟方如需辦理普渡場或放水燈等普渡活動，須事先提報防疫計畫至民政處，民政處核可後才能舉行。

普渡

嘉義縣中元普渡防疫措施如下，一、禁遶境、進香及遊行，不得辦福宴、平安宴。二、如預估活動人數室內逾50人、室外逾100人提報防疫計畫經主管機關同意，可室內100人、室外500人；放水燈、主普壇等，無論人數多寡皆須提報。三、僅開放各宮廟自辦，禁跨宮廟或陣頭合辦。四、酬神演出如有3至7日快篩陰性證明或疫苗接種紀錄逾14日，可脫口罩表演，舞台與觀眾須至少間隔3公尺。

民政處指出，統計目前嘉義縣各宮廟辦理情形，將如期舉辦但會縮小規模者，民雄鄉大士爺廟8月28至8月30日縮小規模，並提報防疫計畫中；民雄鄉慈雲亭8月11日廟內小型誦經法會，廟埕管控人數100人以 下，並設置單一出入口；民雄鄉鎮安宮8月17日信眾提出申請，廟方統一普渡，不開放民眾參與；新港鄉奉天宮8月12日開放民眾贊助，廟方統一普渡，不開放民眾參與；東石鄉笨港口港口宮8月22日廟方統一普渡，不開放民眾參與；義竹鄉德興寺8月22日廟方統一普渡，不開放民眾參與；取消辦理者為，布袋鎮建德宮與民雄鄉玄德宮(僅廟方進行祭拜儀式)。

此外，大士爺祭為全台四大普渡祭典之一，經民政處與廟方商討，希望今年度為配合防疫縮小規模辦理，此次將採「五不、五沒有」原則，五不：不發文宣、不設舞台、不架設旗幟、不對外開放、不發邀請函；五沒有：沒有踩街、沒有祈福晚會、沒有平安餐、沒有擺設座位、沒有提供住宿。

▲嘉義民雄大士爺祭。（示意圖／嘉義縣政府提供）

今年度大士爺祭僅辦理普渡場、放水燈及大士爺火化昇天；另為完善祭典防疫措施，已請民雄鄉公所與廟方先行場勘祭典各項管制措施、活動路線及配套措施，並製作場勘紀錄送至縣府備查；8月28日至30日大士爺祭期間，廟方不對外招商設攤，現已積極籌備防疫計畫相關措施，將依規定提報後經公所擬具意見，經縣府審查核可後辦理。

▲嘉義民雄大士爺火化昇天。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁提醒，嘉義縣10日恢復二級警戒，民眾外出仍要全程配戴口罩，確實執行實聯制登記，保持社交距離，確實遵守防疫相關規定，不因降級而疏忽，造成防疫破口，期望大家更謹慎落實防疫基本態度，嘉義縣也將視疫情發展狀況滾動式檢討各項防疫措施。

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