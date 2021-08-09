好兄弟大解封！網購搶推中元普渡「懶人包」　紙箱還能DIY成供桌

▲為方便民眾採買準備中元普渡供品，東森購物網開闢「中元普渡祈福好物」專區，全館商品6折起，購物享好禮三重送。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆7月到來，防疫期間為避免到賣場人擠人，不少消費者改透過線上通路採購，提前準備中元普渡供品，零食、泡麵近一週買氣就成長1倍，拜拜箱組合近兩週搜尋量也飆破4倍；現代人拜拜為求省時省力，一箱包辦所有祭品成為近年普渡採買趨勢，各大食品紛紛推出拜拜箱搶市，也是今年網購平台的主打重點，不僅拜拜箱豐富品項橫跨餅乾、泡麵、飲品、食用油等，紙箱甚至能再利用變身供桌箱，在家普渡充滿儀式感。

東森購物網主打「中元普渡祈福好物」專區，提供各種餅乾零嘴組合，全館商品6折起，必備三牲供品如「華得水產 鮮嫩特大野生白鯧魚2尾」優惠價只要2,133元；想要拜整箱力求澎湃的話，「華元 元滿平安派對零食箱」特價185元，「旺旺 拜月半飽平安零嘴餅乾組合」特價159元，其他熱賣零食如盛香珍楓糖腰果、蒜香杏仁果、蒜片小魚乾花生的堅果3盒組特價599元，可樂果原味12包特價99元，拜拜所需的金紙也有5折起優惠。除了一指下訂就能備齊普渡祭祀供品，消費再享好禮三重送，消費滿399元可折50元、滿699元登記送東森幣100枚、滿888元抽Dyson空氣清淨機。

▲中元普渡供品富貴澎派全套組，全套宛如中元懶人包，限量隨箱贈送供桌箱教學，教你把紙箱DIY成供桌。（圖／PChome 24h購物提供）

隨中元普渡買氣提前湧現，PChome 24h購物即日起開跑「福運中元節」活動，祭出零食飲料、拜拜組合箱購特惠，並推出「福運中元節你做組DIY供桌組合包」限量隨箱贈，8/9～8/22下單食品類單筆滿2,000元，即有機會收到中元限定貼紙、供桌箱教學，將紙箱再利用、摺疊變身實用供桌箱。此外，全站多達60款中元拜拜箱組合，超圓滿箱購組附贈普渡旗香、金紙、普渡祝禱文等一次備齊，全套宛如中元懶人包，人氣商品如「中元小資超值拜拜箱」、「中元普渡供品富貴澎派全套組」，熱銷價格帶約介於499～999元。

PChome 24h購物觀察，全站中元普渡拜拜組合近兩週（7/18-7/31對比7/4-7/17）搜尋量已飆破4倍，進一步公布「中元普渡熱搜TOP5」，依序為泡麵/快煮麵、米、進口零食、拜拜箱、飲料及水果，受宅經濟影響，泡麵、快煮麵、米等需求提升，促使主食類商品躍升中元普渡採購大宗，大幅翻轉過往供品多以零食為主的採購現象，更帶動蔬果箱相關生鮮商品備受青睞，意外使水果飆上熱搜黑馬。

蝦皮購物觀察到8月第一週零食、泡麵等普渡祭品銷售成績相較於去年同期成長破1倍，即日起也推出線上中元普渡活動，至8/12前，萬件普渡夯品全面5折起，包括維大力零熱量汽水、泰山八寶粥12罐入、「愛買冷凍」美國進口雞腿棒棒腿等都有下殺，自由組合拜拜供品之外，更有精選大牌商品1元優惠，包括台酒紅標米酒麻油雞麵、丹尼船長巧克力燕麥脆餅、旺旺浪味仙-玫瑰鹽味、Pocky百奇9袋入x3入組、「大師兄」銷魂花生麻醬細麵，限時瘋搶通通只要1元。活動還有超低門檻99元免運、天天狂撒限量7折券等好康回饋。

▲▼「好運平安澎湃9件組」以及「豪華彭湃10件組」，是適合小家庭選擇的綜合拜拜箱。（圖／momo購物網提供）

momo購物網也推出約50款拜拜箱組合，推薦如適合小家庭的「好運平安澎湃9件組」內含小瓜呆脆迪酥、義美杏仁巧克力酥片、維力炸醬麵、得意的一天葵花油及茶裏王日式無糖綠茶等，以及「豪華彭湃10件組」內含華元鬼怪包綜合餅乾、義美清香檸檬夾心酥、可口可樂易開罐組、泰山八寶粥等，還有深獲上班族最愛的「乖乖全年好運箱」、企業普渡供品需求量較大的「企業普渡誠心19件組」、以及素食者可選購的「澎派經典素食拜拜箱」；另外，喜歡洋芋片的人有「Lay’s樂事百事大吉大綠洋芋片組合箱」、為三麗鷗迷設計的「RITZ麗滋烘烤脆片五福好運箱」、愛好汽水的則有「可口可樂&雪碧好運澎派組」，也都是今年中元普渡受關注的人氣組合，滿足不同消費族群的指定選擇。