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外送員等紅燈「搭起連結」！網見愛之橋閃瞎：羅密歐與茱麗葉？

▲外送商機隨著疫情持續發展，滿街都可以看到外送員。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送商機隨著疫情持續發展，滿街都可以看到外送員。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／閔文昱報導

自新冠疫情爆發後，外送服務就變得相當頻繁。有網友在臉書分享溫馨畫面，只見2間不同外送公司的騎士在斑馬線前停等紅綠燈，兩人在停紅燈著這段時間，竟然默默伸出了自己的手來牽起對方，透過牽手來傳遞愛的電流，讓後方BMW駕駛簡直快要被閃瞎。

一名網友13日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享照片，只見一名foodpanda外送員和Uber Eat外送員在等紅燈時，搭起「愛的連結」，雖然秒數只剩16秒，但兩人仍牽著小手望向前方，沉浸在自己世界，完全不在意路人的眼光，讓原PO直呼，「這…是傳說中的外送界的羅密歐與茱麗葉嗎？」

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▲▼外送員等紅燈牽手。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲外送員等紅燈牽手。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

文章一出，馬上讓許多網友感到羨慕又嫉妒，紛紛留言，「一綠燈就要分手的愛」、「頭上一綠就要分開了」、「全世界的外送就交給我們了」、「熊鵰俠侶」、「是真愛」、「愛情無國界」、「好浪漫」、「單身狗顧路夠可憐了，還要被閃」、「撞他~沒事撒什麼狗糧」、「這就是無間道現實版」。

事實上，這篇文章的原圖出現在2019年，畫面的右方是一名穿銀白色外套的女騎士，後來被人P上了Uber Eat的保溫袋，才會出現這幕違和卻又帶點溫馨的畫面，不過停紅燈手牽手的畫面，已經引發不少討論。

▼照片原圖。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

▲▼外送員等紅燈牽手。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

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