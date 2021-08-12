訂牛排嫌醬包蒜頭給太少　奧客竟回報「餐點遺漏」爽吃免錢餐

▲客人嫌「附贈」醬包和蒜頭不夠多，竟回報「餐點遺漏」要退費。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者趙蔡州／綜合報導

一名餐廳業者在臉書社團「爆料公社」表示，他日前接到一張外送訂單，客人點了一份牛小排及雙人餐，他確定所有餐點都有出到，不料客人仍回報「2份餐點都遺漏」，仔細看了明細才知道，客人是不滿「蒜片醬包沒有多給」，讓他氣炸並罵「是來騙吃騙喝的嗎」。

截圖可以看見，客人點了牛小排及雙人餐，接著回報2份餐點都有遺漏，評價1星並寫下「之前吃的時候蒜片夠多，醬也給的充足，這次再點真的是大失望，特別是多加點了牛小排，結果蒜片給的比之前只點雙人餐還少，醬料包共選了6包，只給了2包，失望，不會再點了」。

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▲客人嫌「附贈」醬包和蒜頭不夠多，竟回報「餐點遺漏」要退費。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

餐廳業者看了評論後非常生氣，認為餐點並沒有任何遺漏，而且選項中「3特製辣醬油」，明明就是選項3的意思，根本就是3份醬料包。他大罵，「你（客人）是來騙吃騙喝的嗎，我哪裡有遺漏餐點，這麼愛吃蒜頭，不會自己去市場買嗎，莫名其妙，店家給你是應該的嗎」。

其他網友看了紛紛表示，「難道你備註寫要100包辣油，5斤蒜頭，也得要給你嗎」、「感覺就是來騙吃喝的」、「很多奧客都用備註，加量不加價」、「蒜頭現在貴貴的，而且蒜頭不是收費餐點唉，真的吃米不知米價」、「到底是要吃肉，還是要喝醬啦」、「為了吃蒜頭而凹餐的奧客」。

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