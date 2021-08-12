金門海巡添生力軍　新造100噸級巡防艇抵料羅港

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金門海巡又添新生力軍！海巡署艦隊分署新造第6艘100噸級的巡防艇10073艇，由艇長呂浩名分隊長帶隊航抵金門料羅港，金門海巡隊特地安排10039艇於港外噴水迎接，並舉行簡單接艇祈福儀式，正式宣告10073艇加入金門海巡隊陣容。

▲金門海巡新艇報到，海域執法添新生力軍 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲100噸級巡防艇10073艇 。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署艦隊分署「強化海巡編裝發展方案」新造第6艘100噸級巡防艇10073艇，12日由艇長呂浩名分隊長帶隊航抵金門料羅港，金門海巡隊特地安排10039艇於港外噴水迎接，並由副隊長李志平率所屬人員舉行簡單接艇祈福儀式，正式宣告10073艇加入金門海巡隊陣容，執行海域執法、救生救難與國境防疫任務。





▲金門海巡新艇報到，海域執法添新生力軍 。（圖／記者林名揚翻攝）

此艇為「強化海巡編裝發展方案新型100噸級巡防艇」，由台灣國際造船股份有限公司基隆廠承造，與現役同型船相較之下，總噸位達175噸，引擎及操縱系統分別採用歐規德國MTU高速主機與瑞典MJP噴射操船系統，航速最高可達30節（約56公里），續航力更達1千200浬，藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總噸位，有效提高航行穩度與適航性。

▲金門海巡隊特地安排10039艇於港外噴水迎接。（圖／記者林名揚翻攝）

同時配載1艘艉放式小艇（最大航速可達29節、續航力2小時），必要時可配合母艇執行救生救難、近岸登檢等任務，優異的船體結構與動力系統，可大幅提升金門海巡隊在東北季風期間的執勤效能。

金門海巡隊表示，黃魚汛期即將來臨，新造100噸艇的加入可強化金門海巡隊護漁能量；另外，艦隊分署也將視海域情勢機動調派大型巡防艦支援護漁掃蕩勤務，像是近期大陸漁船越界到金門金沙寒舍花海域撒網補魚，新造艇期望能有效維護金門海域漁業資源，確保人民權益與財產安全。

時間對我們來說完全沒用！