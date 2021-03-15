　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「幫我送上船！」屏東外送員接小琉球訂單　帶牛排飆到港口傻眼了

▲受利奇馬颱風帶來強烈西南氣流影響，東琉線交通船10日停航。（圖／記者陳崑福攝）

▲客人要外送員將餐點放在東琉線13:30出發的「泰富船班」上。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳崑福攝）

記者曾筠淇／綜合報導

最狂外送！一名女網友發文表示，她的好友是外送員，日前接到一筆送往「小琉球」的訂單；客人當時指定將餐點放進「13:30的那班船」，雖然外送員一頭霧水，但得知後還是照做，趕在船艘出發前安置好餐點。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「東港人表示好狂」、「有點太誇張」。

這名女網友在臉書「爆廢1公社」上發文分享好友的奇葩經歷，她的朋友是外送員，日前接到訂單後，就被指定要將餐點送上東港碼頭（東琉線）13:30出發的「泰富船班」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲小琉球人要吃屏東的牛排也沒問題！（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

好友13點17分取完餐後，隨即衝向碼頭，並打電話告訴客人自己已經到售票口了，怎料客人居然告訴她，「你直接騎進去找13:30的那班船，把餐點放上船就好了，不用買票！」眼看已經22分了，好友根本沒時間多想，便立刻按照客人的指示去做。

海巡和船務見狀後，詢問事件的來龍去脈、是誰訂的餐；好友則老實回答訂單人的姓名。船務聽聞後，同樣滿頭問號，愣了3秒後就說，「賀啦（好啦）！你放著啦！叫客人船到港，記得來拿！」好友安全將餐點送到船上後，再次打電話給客人，確認對方是不是真的在小琉球，並提醒「你的餐坐上13:30的船了！記得取餐喔！」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「牛排偷渡客，先抓來放我肚子」、「然後在路上被偷偷吃掉了」、「笑死！這還有人送，真的猛」、「澎湖的黑糖糕可以這樣送來嗎」、「是商機啊！外送平台還不快跟上」、「金門、馬祖衝啊」、「這間牛排有這麼好吃喔」、「神人」、「有沒有考慮過牛排可能會暈船」、「小琉球也是可以叫熊貓的」、「可能是船公司員工」。

▼好友按照客人指示，將牛排送上船。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

ET快訊
外送員接到「小琉球訂單」！帶牛排飆到港口傻眼了
獨／前空姐燒夫留「26隻鸚鵡快餓死」！救援行動大展開
5護理師拍病患下體上傳IG！　院方回應了
中天正妹主播突離職！連操3年：播報像千刀萬剮
揭林月雲奪人夫秘辛　于美人：「她」恨死侯佩岑

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2050年海洋塑膠比魚多！全民年喝28.5億杯咖啡　消保處籲帶環保杯

客超商領0元包裹嗆「看什麼證件」　店員神回39字讓他秒掏出

「幫我送上船！」屏東外送員接小琉球訂單　帶牛排飆到港口傻眼了

口罩當眼罩戴！他搭自強號睡死還咳嗽　乘客嚇傻秒閃開

國內抗癌大進展！減輕副作用、提升標靶藥療效　首個研發成功案例

忘記情人節！男友打電動一整天　她氣炸「封印電腦」貼11片衛生棉

遊艇筆試太艱澀「上千題只能死背」題庫曝光　10月底前要改了

鄭明典一圖曝台美天氣差異！驚嘆「空空vs.巨大」　網：台灣怎麼了

告別式叮嚀「一路好走」　她睡覺被2奶奶壓超火：我像佛祖嗎？

空品橘紅警戒！八卦山大佛霧茫茫　彰化環保局重罰2違法工廠

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

球瓶掉溝！他想「故意洗溝」打走　下秒奇蹟式逆轉還擊中隔壁球道

2050年海洋塑膠比魚多！全民年喝28.5億杯咖啡　消保處籲帶環保杯

客超商領0元包裹嗆「看什麼證件」　店員神回39字讓他秒掏出

「幫我送上船！」屏東外送員接小琉球訂單　帶牛排飆到港口傻眼了

口罩當眼罩戴！他搭自強號睡死還咳嗽　乘客嚇傻秒閃開

國內抗癌大進展！減輕副作用、提升標靶藥療效　首個研發成功案例

忘記情人節！男友打電動一整天　她氣炸「封印電腦」貼11片衛生棉

遊艇筆試太艱澀「上千題只能死背」題庫曝光　10月底前要改了

鄭明典一圖曝台美天氣差異！驚嘆「空空vs.巨大」　網：台灣怎麼了

告別式叮嚀「一路好走」　她睡覺被2奶奶壓超火：我像佛祖嗎？

空品橘紅警戒！八卦山大佛霧茫茫　彰化環保局重罰2違法工廠

胖虎威能碾爆快艇　威廉森猛砍27分領軍2連勝

銀行經理「諸慶恩遭冤判」死亡案　台高檢聲請再審

辜家曾二度重用　開發金老臣陳鑫辭世！

女友遭無照富少開賓士猛撞命危…他滿手鮮血狂CPR！臉書掛穩交心碎

不做防疫旅館了！台北「寒舍艾麗酒店」即將回歸　2,999元起就能住

2050年海洋塑膠比魚多！全民年喝28.5億杯咖啡　消保處籲帶環保杯

國有地變身居酒屋！璞園改造舊台大宿舍　濃濃日味吸饕客

瞄準浪浪「拉弓射殺」殘忍影片曝！一箭沒中再一箭　野狗爆血慘死

揪尪做人…肚皮1年沒動靜！人妻就醫才知「是男的」：月經沒來過

池上警巡邏一路聞惡臭！卡車帆布下超載生雞糞　開罰原車押返

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

外送員決戰奧客　被客訴1天1夜

土地公生日「龍抬頭」！他點名5種人要拜

周柏臣F奶辣妻被起底！「11秒激震片」曝光

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

即／台北IKEA敦北店宣布下個月熄燈

「艋舺戶田惠梨香」穿情趣衣辣舞！邪惡視角曝

員工守則「滿15天才給薪」高雄女工作4天看傻求補償

下波鋒面+強冷空氣轉雨時間曝　今起連6天晴暖32℃↑

吃好市多「壽司、烤雞與濃湯」　3人腹瀉送急診

揭分手鳳梨真正原因　罔腰曝喜訊：真的會有一個小孩

更多熱門

相關新聞

男友忘記情人節整天打電動！她貼衛生棉「封印電腦」

男友忘記情人節整天打電動！她貼衛生棉「封印電腦」

每年的3月14日是白色情人節，不少情侶會吃大餐，安排浪漫約會行程，一名女網友表示，男生好友忘記昨天是情人節，在家打了一整天的電動，把另一半晾在一旁，結果女友使出大絕招，用衛生棉貼滿男友的電腦桌，桌上還放滿衛生棉的包裝，不少網友看到後都笑翻，「還好不是貼用過的」。

送餐到大樓被攔！外送員挨告妨害自由

送餐到大樓被攔！外送員挨告妨害自由

型男撞臉霍建華！口誤「要結紮」獸醫傻眼　

型男撞臉霍建華！口誤「要結紮」獸醫傻眼　

惡房東借錢被拒！揮拳痛揍8旬翁搶1.4萬

惡房東借錢被拒！揮拳痛揍8旬翁搶1.4萬

老鳥崩潰曝軍中「暗黑料理」：豬都要哭了

老鳥崩潰曝軍中「暗黑料理」：豬都要哭了

關鍵字：

東琉線小琉球屏東外送爆廢1公社

讀者迴響

熱門新聞

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

罔腰認了分手男友！「還住一起」

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

正妹直播身後冒男子　爆小三內幕

期待去散步！半路拋錨狗回頭怒瞪

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面