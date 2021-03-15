「幫我送上船！」屏東外送員接小琉球訂單　帶牛排飆到港口傻眼了

▲客人要外送員將餐點放在東琉線13:30出發的「泰富船班」上。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳崑福攝）

記者曾筠淇／綜合報導

最狂外送！一名女網友發文表示，她的好友是外送員，日前接到一筆送往「小琉球」的訂單；客人當時指定將餐點放進「13:30的那班船」，雖然外送員一頭霧水，但得知後還是照做，趕在船艘出發前安置好餐點。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「東港人表示好狂」、「有點太誇張」。

這名女網友在臉書「爆廢1公社」上發文分享好友的奇葩經歷，她的朋友是外送員，日前接到訂單後，就被指定要將餐點送上東港碼頭（東琉線）13:30出發的「泰富船班」。

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▲小琉球人要吃屏東的牛排也沒問題！（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

好友13點17分取完餐後，隨即衝向碼頭，並打電話告訴客人自己已經到售票口了，怎料客人居然告訴她，「你直接騎進去找13:30的那班船，把餐點放上船就好了，不用買票！」眼看已經22分了，好友根本沒時間多想，便立刻按照客人的指示去做。

海巡和船務見狀後，詢問事件的來龍去脈、是誰訂的餐；好友則老實回答訂單人的姓名。船務聽聞後，同樣滿頭問號，愣了3秒後就說，「賀啦（好啦）！你放著啦！叫客人船到港，記得來拿！」好友安全將餐點送到船上後，再次打電話給客人，確認對方是不是真的在小琉球，並提醒「你的餐坐上13:30的船了！記得取餐喔！」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「牛排偷渡客，先抓來放我肚子」、「然後在路上被偷偷吃掉了」、「笑死！這還有人送，真的猛」、「澎湖的黑糖糕可以這樣送來嗎」、「是商機啊！外送平台還不快跟上」、「金門、馬祖衝啊」、「這間牛排有這麼好吃喔」、「神人」、「有沒有考慮過牛排可能會暈船」、「小琉球也是可以叫熊貓的」、「可能是船公司員工」。

▼好友按照客人指示，將牛排送上船。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）