小丘陵校舍+山谷走廊　竹市關埔國小打造非典型創意校園



▲新竹市關埔國小中年級校舍完工，24間全新教室，將於新（110）學年正式啟用，迎接350名中年級生。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

迎接9月開學，新竹市關埔國小中年級校舍完工，24間全新教室，新（110）學年正式啟用、迎接350名中年級生。由田中央建築師事務所操刀，關埔國小中年級校舍群如一座座起伏小丘陵，從一樓綿延不絕到三樓頂的「山稜屋簷」讓孩子盡情奔跑；高低起伏的「山谷走廊」，打破傳統直線、以流線形將蜿蜒的教室串連，最後則是和社區共享的「滑板陽台」，打開校園與社區的邊界，讓孩子與社區居民共享休憩環境。

關埔國小是全台少子化浪潮中，少見的「新建學校」，由知名田中央建築師事務所設計，3年來5度獲國內外大獎肯定，更拿下國內建築最高榮譽2020台灣建築獎首獎。該校舍突破校園框架，捨棄圍牆、以小樹林包圍校園。因設計獨特，關埔國小一期工程更有最美五景，包括天井桂竹林、樹網吊床、零距離溜滑梯、流線型教室、跳舞草坪。

▲▼關埔國小是全台少子化浪潮中，少見的「新建學校」，由知名田中央建築師事務所設計，3年來5度獲國內外大獎肯定，更拿下國內建築最高榮譽2020台灣建築獎首獎。

「一處能隨處奔跑的校園。」田中央建築師將校園打造成遊戲場，中年級校舍延續低年級校舍理念，設計仿丘陵地形，透過高低起伏的「山谷走廊」連結流線型教室，走在校園彷彿漫步山谷中，還有可一路從一樓奔跑至三樓的「山稜屋簷」，打破傳統空間限制，讓屋頂變成孩子的活動場域。還打開校園圍牆，創造「滑板陽台」，讓孩子與社區居民共享戶外空間。

林智堅市長說，因校舍工程目前仍持續進行中，原本校園裡單調冷漠的工程圍籬，經家長與師生共創、彩繪成校園風景一部份，充分感受到關埔國小師生的想像力與創造力，校園所有地方都是孩子的創意塗鴉空間。

▲▼因校舍工程目前仍持續進行中，原本校園裡單調冷漠的工程圍籬，經家長與師生共創、彩繪成校園風景一部份。

此次為中年級打造全新22間一般教室，2間專科教室，為流動型線條、各式形狀不一。整體校舍則延續一期工程理念，採低密度、開放的群落式建築，黃、綠、黑色為主體設計，讓孩子「走出教室、挑戰自己、認識自己」，屋簷設計成綿延不絕的山丘，搭配圍籬，打開校園圍牆與社區共享戶外空間，鼓勵孩子向外奔跑與探索。

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