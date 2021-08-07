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社會 社會焦點 保障人權

無照男開瑪莎拉蒂上國道！慘被翻覆聯結車撞爛　天價維修費曝

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

國道1號苗栗銅鑼交流道路段今天(7日)凌晨發生翻覆事故，一輛載送運動飲料的聯結車，疑因閃避發生「水漂」瑪莎拉蒂而失控翻車，聯結車及散落一地的飲料造成國道南下交通阻斷，不僅如此，聯結車在失控時意外撞上一旁的瑪莎拉蒂，名貴轎車引擎蓋嚴重變形，車頭幾乎全毀，所幸駕駛並無大礙，不過天價的維修車費，恐讓聯結車駕駛頭痛。

▲國道銅鑼聯結車失控　打水漂擊中無辜瑪莎拉蒂！驚人維修費曝。（圖／記者黃孟珍翻攝）
▲一輛載滿鋁罐飲料的聯結車在國道失控打滑造成翻車，一旁無辜的瑪莎拉蒂遭波及，恐整台報廢。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方初步調查，這輛載有大量鋁罐飲料的聯結車，凌晨4時許在銅鑼交流道出口附近疑似失控打滑造成翻覆，散落一地的鋁罐與翻覆的聯結車剛好就塞在交流道出入口上，造成交通完全阻塞。警方先引導車流下交流道，再順著引道自省道重新行駛上國道，繼續上國道南下，但拖吊、清運費時，近9時才將現場完全清理完畢。

▲國道銅鑼聯結車失控　打水漂擊中無辜瑪莎拉蒂！驚人維修費曝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼聯結車與散落的飲料罐將出口完全塞住，工作人員花了好一番功夫才將事故現場清理完畢。

▲國道銅鑼聯結車失控　打水漂擊中無辜瑪莎拉蒂！驚人維修費曝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

除了聯結車翻覆外，在事故當時也波及一旁的白色瑪莎拉蒂，一名20歲的劉姓駕駛無照上路，沒想到在天雨路滑時被翻覆的聯結車撞傷，雖然劉姓駕駛無大礙，但也意外曝光他無照違規的事實，警方將依法開罰；至於瑪莎拉蒂引擎蓋嚴重變型、車頭全毀，天價修車費，恐令人頭痛，不過，聯結車駕駛向警方表示，自己是為了閃避打滑的瑪莎拉蒂才會與他發生擦撞，認為事故主因應在劉男，已先向警方提告求償。

錡利汽車吳老闆表示，從照片只能看出這輛白色轎車是四門的瑪莎拉蒂，至於是Quattroporte還是Tiffany車款則無從得知，而全新的Quattroporte或Tiffany要價大約4~600萬左右，若以這輛事故車看來，不只引擎蓋變型、車頭毀損，連右前方底盤都被削掉，維修費約要300萬左右，整體看來，已經沒有維修價值了。

▲國道銅鑼聯結車失控　打水漂擊中無辜瑪莎拉蒂！驚人維修費曝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼聯結車意外擊落昂貴的瑪莎拉蒂，車廠吳老闆研判，瑪莎拉蒂毀損嚴重，維修費驚人，已經失去了維修價值。

▲國道銅鑼聯結車失控　打水漂擊中無辜瑪莎拉蒂！驚人維修費曝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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