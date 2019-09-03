關埔國小一期完工　林智堅與百名學生射紙飛機迎第二屆新生

▲新竹市長林智堅與關埔國小學生開心合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

得到國家卓越建設獎「雙金」肯定的關埔國小今（2）日舉辦一期工程竣工及108學年度開學儀式，新竹市長林智堅宣布低年級教室全數完成啟用，並指出創新教學的內容和具有美感的空間是打造知識遊樂地的兩大重點，因此特別感謝陳思玎校長、田中央聯合建築師事務所、利晉工程及市府團隊的付出，成就這個夢想的校園，並向空中射出象徵祝福的紙飛機，一同歡迎350名新生入學。

林智堅表示，自2015年9月關埔國小籌備處成立到2019年9月完工，在周邊大樓林立卻缺乏校舍的環境裡，從無到有蓋了一所全新學校，其中最艱難的部分就是籌措經費和規劃設計，因此他感謝利晉工程陳進財董事長與他的團隊，吃盡苦頭也要如期完工；並感謝田中央建築師團隊的黃聲遠建築師領導，規劃設計校舍的陳哲生建築師、工程監造蘇峻毅設計師、負責機電與排水的郭聖荃設計師及機電現場監造葉彥廷設計師的努力，蓋出這個複雜卻帶有巧思的學校，讓關埔國小分別獲得2018年和2019年國家卓越建設獎中「最佳規劃設計類」金質獎及「最佳施工品質類」金質獎兩項肯定。

關埔國小第一期校舍工程斥資 2.5億，計畫興建兩層共20間教室及一棟圖書館，B區的8間教室與廚房、停車場等已在去年順利啟用，今日啟用A區低年級12間教室、健康中心、階梯教室、圖書教室、辦公室、多功能教室等。林智堅市長表示，校內設計處處為小孩著想，例如圓弧狀的洗手台邊角，能減少小朋友奔跑時受傷機率，每間教室也都長得不一樣，空間的獨特性增加學生探索的興趣。

林智堅開玩笑地問學生「在學校會不會迷路？」學生們興奮大喊「不會！老師會帶我們去新的教室或提醒我們」，讓林智堅市長讚嘆孩子們超強的適應力與學習力，並表示放心有關埔國小優良師資引導著學生，他也開玩笑地問年僅二年級的孩子們「在這裡好玩嗎？想不想上整天課？」學生們也開心得紛紛舉手贊同。

林智堅表示，「教育」在新竹市整體編列的預算屬最大宗，約佔4成，市府投入超過37億推動「新校園運動」整建全市中小學共21校27棟老舊校舍，並新設關埔國小及華德福實驗學校，也透過班班有冷氣降溫計畫、建設總圖書館，讓新竹市的軟硬體教育資源都能最佳化。

建築師黃聲遠表示，即便忘記自己八歲時的樣子，卻一直夢想創造一個能隨處奔跑的小學，因此很開心關埔小學的建設讓他圓了夢。校內的黑色塗鴉牆像太陽的影子，提供學生畫畫與想像空間，讓後來進入學校的人都看得見作品；此外， 當樹木幾年後一一長大，學校就不只是如今的草原，也像是一片叢林。

關埔國小校長陳思玎分享，負責關埔國小建設的利晉工程團隊在有限經費的高難度挑戰下，努力加派人手趕工；田中央團隊設計師蘇峻毅甚至提早休假回國，只因掛心關埔工程；教師們也相當珍惜這得來不易的幸福，全力備課、發揮專業，被社區民眾笑稱「哪有公立學校的老師總是上班到這麼晚？」。陳思玎說，關埔國小是由每一個勞動者努力奮鬥的平凡「小故事」所共築的美麗校園。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，關埔國小是一所跳脫想像框架的學校，設計師拋棄傳統排列的罐頭校舍，設計出大小不一的教室，並留下像家的溫馨角落，供老師彈性規劃為特殊教學區，也變成孩子們的秘密基地。一期工程A區延續B區規劃，地面與屋頂皆有高低起伏，讓空間活潑不單調，戶外有多處黑色牆面，為孩子打造無所不在的創意塗鴉空間，並設置溜滑梯、書櫃、及多處觀景平台，整個校園都是孩子的遊樂場。

教育處指出，透過市府、設計與營造團隊三方共同激盪，成功將設計美學融入校園建築，未來將持續進行關埔二期工程，加入宏昇營造團隊，總共預計可容納1740名學生，也希望關埔國小作為起點，讓新竹市未來有更多這樣的創新校園空間，也讓每一個孩子都能開心學習、快樂成長。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導