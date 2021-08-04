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新竹男抱50萬拜師！求股海致富秘笈　他一聽內幕心都涼了

▲▼台股今（7）日再度改寫歷史新高，盤中最高來到 14306 點，隨後獲利了結賣壓出籠，終場收在14256點。台積電（2330）也改寫歷史新高價，盤中一度來到515元。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤走勢,號子,市場信心,護盤,理財,個股走勢,熱門股,聯電,台積電（圖／記者李毓康攝）

▲疫情期間許多人開始投入股海，希望能獲得致富「船票」，也因此不少詐騙集團紛紛搭上這波熱潮行騙。（資料圖／記者李毓康攝）

記者陳凱力／新竹報導

疫情二級警戒期間，正逢炒股熱，多數民眾躍躍欲試，卻讓詐騙集團假冒投資股票教學，以加入會員並繳交學費，向民眾詐騙。竹北分局日前破獲一起加line學習股市投資詐騙，被害人差點一時不察，損失50萬元。

▲股海致富有秘笈？　新竹男抱50萬求拜師！一聽內幕心都涼了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲詐騙集團利用社群網路釣魚，向無辜民眾宣稱，有專業課程可幫他致富，賴姓民眾信以為真，差點匯款成功。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

竹北警分局3日午後接獲中國信託銀行行員告知有民眾疑似遭詐騙，一名賴姓民眾在網路社群上結識自稱股票達人的網友，網友向他推薦自己的股票課程，聲稱只要支付50萬元，就可以教授他致富秘笈，稱霸股海，賴男深信不疑，興致勃勃的前往銀行準備匯款。

銀行行員發現賴男對於匯款用途、對象無法完整說明，懷疑他可能遭到詐騙，因此通知警方前往了解，經員警耐心解說，提供相關投資型詐騙案例供參考，賴男才打消致富美夢，瞬間清醒。

▲股海致富有秘笈？　新竹男抱50萬求拜師！一聽內幕心都涼了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲詐諞集團手法層出不窮，防不勝防，警方也提醒，有類似親友借錢、投資致富，甚至獲利不合常理的都要小心謹慎，避免成為肥羊。

無獨有偶，30日下午警方同樣接獲王道銀行新竹分行行員通報，一名陳姓男子自稱在網路上認識外國銀行職員，要將日本311海嘯罹難者的2000萬遺產轉給他作為投資之用，只是陳男必須先匯美金3000元（約新台幣9萬元）給對方，作為保證金。警方同樣到現場了解後，提供相關詐騙案例給陳男，陳男經於恍然大悟，自己遇到詐騙。

警方呼籲疫情期間假投資詐騙案件多，有類似親友借錢、投資廣告及獲利顯然不合乎常理時，不要貿然匯款，請多加防範，避免落入陷阱，有疑問時可撥打165反詐騙，小心求證保障多。

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