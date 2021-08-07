勇消也鼻酸！BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

國道苗栗後龍路段7日午間發生一起大貨車碰撞轎車事故，造成小客車母女撞傷不治，大貨車駕駛也傷重目前仍在搶救中，消防人員抵達現場時，看到母女2人緊抱在一起被撞飛躺臥國道路肩上，也不禁鼻酸。

▲國道午間發生嚴重車禍，造成2亡、1傷重。（圖／記者黃孟珍翻攝）

這起車禍發生在今日午間，國道3號苗栗造橋121公里處外車道，一輛大貨車與小客車發生碰撞事故，消防人員抵達現場時，發現大貨車呈側翻、車頭倒轉狀，而小客車也因強烈碰撞，車頭嚴重毀損、朝南停擺。

消防人員抵達現場時，發現林姓大貨車駕駛遭翻覆貨車壓倒在地，緊急協助脫困後將他送醫急救，因傷勢嚴重，為恭醫院已經協助將他轉院繼續急救。

另外BMW小客車上一家3口父親受到擦挫傷，而39歲母親則抱著5歲女兒被撞飛在車尾附近的路肩車道上。警方目前仍在等父親傷勢穩定，釐清母女2人是因為未繫安全帶遭撞飛，還是發生碰撞後站在車尾，卻來不及躲避來車，只能直覺式的抱緊女兒，雙雙喪命。

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