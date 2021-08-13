台南疫情47天+0　台北確診個案台南疫調足跡曝光匡列16人全陰

▲台南市長黃偉哲公布台北確診個案15923在台南疫調足跡，本案於8月6日出現喉嚨乾癢情形，10日至醫院採檢，11日確診，本案匡列16人全是陰性，足跡完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布台北確診個案15923在台南疫調足跡，個案於7月29日下午5時11分搭乘高鐵845班次第3車廂南下，晚上7時11分抵達高鐵台南站後由家人駕車接送返家；本案於8月6日出現喉嚨乾癢情形，10日至醫院採檢，11日確診，本案匡列16人全是陰性，足跡完成清消。

衛生局長許以霖說明指出，案15923 自7月29日至8月2日於台南市活動期間，曾到過7-11土定富及沐東風門市、小北百貨新中華東店、全聯崇善店、50嵐中華東店、上新五金百貨、藝鍋物文化店、greenstyle綠時代咖啡、家家牛排屋、效果升學書局、佑全保健藥妝台南中華店，以及8月2日17時42分至20時30分至桂田本家鐵板燒家庭聚餐(內用)，並於8月2日搭乘高鐵21時48分1260班次返回台北；本案共匡列16人採檢，其中6人居家隔離、8人自主健康管理、2人自我健康監測，採檢結果皆為陰性；相關涉足場域均已完成清消。

黃偉哲市長指出，13日台南市沒有新的確診案例，但14日是七夕情人節，祝福大家情人節快樂，天下有情人情人節快樂，那沒有情人也情人節快樂。但是度過情人節的時候，千萬還是要注意一些相關的防疫規定，因為近日就已經有一些特殊交友圈的情形，後來都有在其他縣市，或是在台南市或其他縣市都已經發現中間有特殊交友圈裡面都有傳染鏈在傳播，所以還是呼籲大家要千萬小心，由於最近至少有3個例子都是外縣市到台南的足跡，其中他們發現自己的身體不適或者是疑似有感冒症狀，他們就去買快篩，一快篩就是陽性的，所以可見慢慢慢慢越來越多的人對於自己的身體警覺性，已經有慢慢建立出來了，所以如果我們去外地或是從外地回來，或是家人去外地從外地回來，或親友從外地來的，也千萬拜託他們去做個快篩，替自己安心，給別人放心，也是保護自己，也是愛護別人，因此在情人節的時候，很多南來北往，很多遠距遠地來會情人、會家人，其實這都不是壞事，但是也希望做好相關的防疫規定跟措施。

衛生局長許以霖說，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至12日，台南市共接種662023劑次，疫苗劑次涵蓋率35.4％；「COVID-19公費疫苗預約平台」第6期意願登記已於13日中午12時結束並進行結算，此期可接種疫苗類別為高端疫苗；高端新冠肺炎疫苗是含重組棘蛋白之蛋白質次單元疫苗，已通過我國核准專案製造，適用於20歲以上，接種2劑，間隔28天。

本期預約接種高端疫苗者，如對疫苗成分有嚴重過敏反應史者，應避免接種；發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種；接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種單位或附近留觀至少30分鐘。使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫。

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