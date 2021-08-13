快訊／北市+2「1人為桃機地勤」　柯文哲：可能接觸機場外國人被感染

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日公布新增4例本土確診，個案分布為台北市及高雄市各2例；另新增2人染疫病逝。對此，台北市長柯文哲下午進一步指出北市新增個案分布，是信義區跟中山區各一例。柯文哲說，其中一例是家戶感染，解隔離前就陽性被攔下；另外一例是桃機地勤，但感染源不明，不知道是否接觸到機場的外國人而被感染。

在七大院所免費PCR採檢方面，柯文哲表示，昨人篩檢1243人，發現一人陽性確診。

另外，根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市8月8日至今共6人確診，分布為松山區0例；信義區0例；大安區0例；中山區0例；中正區0例；大同區2例；萬華區1例；文山區1例；南港區1例；內湖區0例；士林區1例；北投區0例。

而北市8月1日至7日共17人確診，分布為松山區1例；信義區2例；大安區2例；中山區2例；中正區2例；大同區0例；萬華區5例；文山區1例；南港區1例；內湖區2例；士林區1例；北投區0例。

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