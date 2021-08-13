台灣稀有迷鳥「彩鹮」現蹤台南　學甲、北門農田發現3隻不同個體

▲台灣稀有迷鳥彩鹮出現在台南學甲、北門農田，吸引各地鳥友前來搶拍難得的彩鹮覓食棲息情形。（圖：鳥友李榮進提供，下同）

記者林悅／台南報導

台灣稀有迷鳥彩鹮在台南現蹤！13日在學甲、北門農田，被發現3隻不同個體，吸引各地鳥友前來搶拍難得的彩鹮覓食棲息情形，台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，台南的環境良好，因此吸引迷鳥彩鹮等鳥類來覓食棲息。

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根據了解，台灣稀有迷鳥彩鹮在2020年4月被鳥友發現有築巢的情形，爾後更發現幼鳥出現在屏東崁頂油車庄野外，是台灣首度發現幼鳥，而族群數量更從17隻增加到20隻，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，彩鹮可能已適應了台灣的自然環境，會不會成為「留鳥」值得觀察。

邱仁武理事長表示，值得注意的是這幾天在台南學甲，北門發現三隻不同個體，宜蘭目前也有一隻彩䴉，是宜蘭首次記錄，鳥友們正密切注意彩䴉在各地的鳥況。

黃蜀婷社長說，彩䴉分布於歐洲南部、亞、非、美洲、中國大陸等地，棲息在湖沼間，在台灣是稀有迷鳥，喜群居，常在沼澤、河口、水稻田或濕地等淺水地帶覓食，主要以水生昆蟲、軟體動物等小型無脊椎動物為食。

鳥類生態專家李榮進、蕭木吉、蔡牧起、黃永豐也認為，台灣的環境、食物都適合彩鹮生長，是否會成為台灣的留鳥，在台灣繁殖，值得持續觀察。

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