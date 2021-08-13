Delta肆虐　陸官方新要求：室外人員密集處也戴口罩

▲江蘇揚州市疫情傳播鏈持續篩查出確診個案。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸此輪因Delta變異毒株入侵，造成的本土新冠肺炎疫情還未消退。據大陸國家衛健委通報，8月12日0—24時，31個省市區和新疆生產建設兵團，新增確診病例99例，其中本土病例47例，江蘇佔26例，又以揚州25例最多；此外，國務院發布新版的「戴口罩指引」，要求人員密集的室外場所也需戴口罩，以防控疫情。

在7月20日，從南京等多地開始的此輪本土新冠疫情復發前，由於疫苗接種率提高、長期未有大規模本土疫情，中國大陸各省市已逐步恢復正常生活，電影院、KTV等均正常開放，孰料Delta入侵後，因較高的傳染率，以致大陸國務院聯防聯控機制，於13日上午公開發布「戴口罩指引」的新要求。

▲大陸更新戴口罩指引，室外人員密集處也要戴口罩。（圖／CFP）

根據要求，對大陸普通民眾而言，除了在密閉場所需要戴口罩外，當處於人員密集的露天廣場、劇場和公園等室外場所時，也需要佩戴口罩。官方還建議，家裡應常備一些「高級別口罩」，當家人身體不適時建議配戴，和前往就醫，達到更有效的防範。

大陸國務院還要求，在過去已將境外輸入和污染傳播高風險崗位人員、醫療機構工作人員納入重點職業人群的基礎外，要求上述相關工作的清潔工等，也可能接觸潛在汙染物的人員，或是警察、快遞員等職業，應配戴比一次性醫用口罩，更高級別的口罩，譬如顆粒物防護口罩、醫用外科口罩或以上級別口罩。

另因應揚州本土疫情，主要來自棋牌室的打麻將傳播鏈，因此官方也在重點場所和重點單位方面，增加了對碼頭、口岸、棋牌室（麻將館）、遊船（觀光船）、劇場等10類場所和單位的衛生防護要求。

據大陸國家衛健委通報數據，8月12日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例99例，其中境外輸入病例52例（河南17例，廣東9例，雲南9例，廣西7例，上海5例，四川2例，遼寧1例，山東1例，陝西1例），本土病例47例（江蘇26例，河南14例，湖北4例，湖南2例，雲南1例）。

無症狀感染者方面，新增34例，其中境外輸入29例，本土5例（湖北3例，河南2例）。

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