堅稱3+11非防疫破口引論戰！　陳時中4圖解釋「無社區接觸確診」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日稱放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」政策非防疫破口，引發各界論戰。陳時中今（13）日以4張圖解釋非破口原因，除了提到「3+11」到「7+7」至「5+9」最後回到「3+11」的過程外，更公布華航諾富特事件3個半月調查結果，強調檢驗結果顯示，無職場或家庭外接觸者確診，因此不算破口。

陳時中表示，109年12月以前，機師檢疫都是3+11，直到案711、765、760機師染疫造成本土感染，才把航空公司管理加嚴，變成7+7、5+9，也要求7天或5天後須採檢陰性才能進行加強版自主健康管理，第二次3+11是在5+9實施1個月後，接觸者均陰性才回到3+11，航空器、旅館和抵台後也做了相關防疫。

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▲▼ 陳時中拿圖解釋「3+11非破口」。（圖／指揮中心提供）

▲▼ 陳時中拿圖解釋「3+11非破口」。（圖／指揮中心提供）

陳時中另公布華航機師關聯圖，除了機師一人外，其他都是同住家屬，諾富特確診工作人員有7人，同住家屬3人，機師與旅館事件，412人全送到集中檢疫所，1790人也都做了調查，沒有家庭或職場確診。陳時中強調，雖然是一個群聚，但經過3個半月調查，並沒有找到與社區相關事證，但也希望相關越少越好。至於諾富特旅館群聚，他也強調「病毒應該是國外來的」。

針對陳時中強調「3+11」非破口，台北市長柯文哲批評，政府不需要否認錯誤，要想如何拯救正在貧困裡掙扎的老百姓。外界憂心帛琉「5+9」政策會重蹈覆轍，新北市長侯友宜今（13）日受訪時感嘆，「台灣禁不起第二次蹂躪」，他強調面對疫情只有學會謙卑、檢討，才能解決問題。