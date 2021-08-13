快訊／陳時中否認3+11破口　柯文哲酸「原來他不用負責」：誠懇一點

記者陳家祥／台北報導

針對陳時中否認「3+11」是防疫破口，台北市長柯文哲13日表示，之前陳時中講說3+11他負責，「我到昨天才知道為什麼會說他負責，因為他看起來是不用負責的，哼」；柯表示，現在也不想再去追究什麼，「至少誠懇一點」。

▲台北市長柯文哲召開記者會。（圖／北市府提供）



柯文哲說，昨天會在臉書上說現在不是追究「3+11」的時間，第一點，病毒已經進入台灣社區，花了3個月時間，台北市每天還有1到2名，也已經死了8百多人，「事情都已經發生，老百姓更想知道下一步怎麼處理」。

柯文哲說，在已經存在的事實狀態下，怎麼讓社會穩定往前走？這是作為地方首長最關心的題目。

柯文哲說，之前陳時中講說3+11他負責，「我到昨天才知道為什麼會說他負責，因為他看起來是不用負責的，哼」。

柯文哲接著說，事情都發生了，從14天變7+7變5+9再變3+11，把每次的會議紀錄拿出來看好不好，包括帛琉的旅遊泡泡，專家會議紀錄拿出來看一看？

柯文哲強調，犯過的錯誤不要再犯第2次，還是要有科學基礎，很多東西重來一遍，機組人員跟機場人員應該第一次就把疫苗打完，比照醫院打2劑，要先擋住，「現在也不想再去追究什麼，至少誠懇一點」。