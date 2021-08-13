30秒捅死前男友！嫌他沒錢又勾勾纏　女煞神明前香爐焚血衣滅證

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名37歲徐姓街友，12日清晨在1處公園旁的土地公廟遭人捅死，警方漏夜調閱監視器後，鎖定1名同年齡的黃姓女子，發現她在半夜騎車進入殺人現場，30秒後隨即離開，之後又到1間關聖帝君旁的土地公廟清洗血刀；警方將她拘提到案，將依殺人罪嫌移送偵辦。

▲監視器拍攝到黃女騎車到另一間土地公廟，清洗犯案後的凶刀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據附近民眾表示，徐姓男子原本和這名黃姓女子曾短暫交往過，但因兩人都無正當工作，黃女又結識另名男子，且供黃女吃、及住在附近租一間旅館；徐男得知後極為不滿，整日前往住的旅館大鬧，黃女忍無可忍的情況下，才埋下殺機。

▲徐男在睡夢中被黃女2刀刺死，事後黃女還到另間廟清洗兇刀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方積極調查，發現徐男遇刺後，查出黃女騎乘機車進出過這間土地公廟，隨後又帶著凶刀，騎機車到附近1間聖帝廟旁的土地公廟，清洗沾滿徐男鮮血的水果刀，並將染血的衣物放進香爐焚燒滅證。所有的過程都被監視器拍得一清二楚，警方也對黃女在神佛面前表現的毫無畏懼，也令大家不寒而慄。

經專案小組逐步清查、比對相關跡證，迅速鎖定黃女犯嫌涉嫌重大，於同日15時持檢察官核發之拘票，拘提主嫌到案，釐清相關犯案動機，並擴大清查有無其他共犯，全案將於警詢後將依殺人罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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