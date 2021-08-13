開炮陳時中「別再說了！」　劉和然嗆：這次是境外破口不容置疑

記者蔡文鈴／新北報導

指揮中心指揮官陳時中稱3+11非破口，新北市長侯友宜今（13）日表示，台灣受不起再次的蹂躪，副市長劉和然下午於疫情記者會也喊話陳時中，要做到「當責」、「信任」這兩點，「不要再說了，務實面對疫情，守好邊境、守好DELTA。」

劉和然表示，陳時中這樣說讓大家很失望，台灣是海島國家，只要把邊境管好，把病毒阻絕於境外，病毒不會從土裡長出來，也不會從天上掉下來，侯友宜市長去年就不斷呼籲強調，阻絕境外、入境普篩，只要把病毒阻絕於外，台灣就可以生活，「這次一定是境外破口，這是不容置疑的」。

劉和然提出「當責」、「信任」兩點，期待陳時中能聽進去，這時候提出這樣的問題（3+11非破口）無助疫情發展，「不要再說了，務實下來面對，守好邊境，把DELTA守好，台灣受不起再次的蹂躪」。

陳時中表示「3+11」政策並沒有影響到社區，雖然有些機組員與家人和諾富特飯店員工被感染，但是一個群聚的事件，「並不算是一個社會的破口」。陳時中今日也在記者會解釋3+11非破口原因，除了提到「3+11」到「7+7」至「5+9」最後回到「3+11」的過程外，更公布華航諾富特事件3個半月調查結果，強調檢驗結果顯示，無職場或家庭外接觸者確診，因此不算破口。

▼指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

