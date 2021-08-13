快訊／國內首起哥倫比亞變異株！台女在美打BNT仍染疫

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布過去一週境外移入定序結果，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，本週總計驗出6例個案，其中1例驗出國內首例哥倫比亞（B.1.621）變異株！是一名從美國返台女性，本身在美接種過BNT疫苗，返台於機場採檢確認感染，該案至今沒有症狀，在隔離病房治療中；目前國內累積檢出7種變異株。

世界衛生組織列有4種「高關注變異株」（Variant of Concern, VOC），包含英國變異株的Alpha、南非變異株Beta、巴西變異株Gamma和近期成為主流的印度變異株Delta，有新冠變異病毒四大天王的別稱；國際間主流已經從Alpha轉為Delta，傳染力更強，住院率也更高；指揮中心為嚴防Delta病毒入侵，加強邊境管制，另自7/2起每週境外移入病例都進行基因定序。

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▲8/13境外移入確定病例病毒定序。（圖／指揮中心提供）



羅一鈞說明，過去一週境外移入驗出6例變異株，其中4例為Delta，來自英國、美國、馬來西亞、以色列，另有1例哥倫比亞變異株、中國大陸移入驗出Alpha病毒。

羅一鈞表示，驗出哥倫比亞變異株個案是8/3入境無症狀，先前接種過兩劑BNT，機場唾液採檢陽性，定序成哥倫比亞變異株，防疫旅館轉入檢疫所，昨晚也移至醫院負壓隔離，Ct值上升至35，看病毒變化是否解隔離，至今無症狀。

哥倫比亞變異株目前沒有希臘字母名稱，1月份驗出，5月份加入變異株名單，28國有檢驗出該病毒，其中比較特別的是，美國約有2%是哥倫比亞變異株，應該是南美開始，移往美國等地擴散。