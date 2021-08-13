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強降雨鹽度驟降　台西文蛤慘死剩殼！養殖面積逾2成受創

▲台灣中南部受七月底西南氣流以及八月初盧碧颱風影響豪雨成災，除了農損，養殖業也遭受重創，急降雨使池水鹽度驟降，導致文蛤大量死亡。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台灣中南部日前受西南氣流及颱風影響豪雨成災，除了農損，養殖業也遭重創，急降雨使池水鹽度驟降，文蛤大量死亡。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣中南部受七月底西南氣流以及八月初盧碧颱風影響豪雨成災，除了農損，養殖業也遭受重創，急降雨使池水鹽度驟降，導致文蛤大量死亡。立委蘇治芬昨(12日)邀請漁業署長張致盛到台西現勘，發現台西地區養殖區，已達20%以上受損，且死亡率仍持續上升，將儘速公告雲林縣文蛤為現金救助及低利貸款對象。

水利署在8月6日發佈淹水警戒，沿海五個鄉鎮台西鄉、口湖鄉、四湖鄉、東勢鄉、麥寮鄉，這些地方都有文蛤養殖戶。參與會勘在場的養殖戶說，原本文蛤已經準備收成，採收機都安裝好了卻馬上淹大水，現在整池都是「死殼仔」，放養的收成都沒了，真的很無奈。

▲台灣中南部受七月底西南氣流以及八月初盧碧颱風影響豪雨成災，除了農損，養殖業也遭受重創，急降雨使池水鹽度驟降，導致文蛤大量死亡。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委蘇治芬昨(12日)邀請漁業署長張致盛到台西現勘，發現台西地區養殖區，已達20%以上受損，且死亡率仍持續上升。（圖／記者蔡佩旻攝）

也有養殖戶陳情，面對強降雨這種極端氣候，文蛤的收成越來越差，光靠每年救助也不是辦法，想要轉型做漁電共生，但是政府限制一堆，例如遮蔽率必須低於40%，希望政府能提高綠能政策的效率，否則未來水產品、農產品、工業產品都可能賣不出去。
 
台西養殖權益促進會林源泉董事長說明，文蛤都是引海水來養殖（半鹹水），鹽度20ppt上下（每1000公克的溶液中，有20公克的鹽）是文蛤最喜歡的環境，台西的文蛤池水深約在40公分，但是這波豪雨的累積雨量超過700毫米以上，池水的鹹度從20ppt驟降到7ppt，因此蛤仔都不會存活。

▲台灣中南部受七月底西南氣流以及八月初盧碧颱風影響豪雨成災，除了農損，養殖業也遭受重創，急降雨使池水鹽度驟降，導致文蛤大量死亡。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文蛤需引海水養殖，半鹹水鹽度20ppt上下，台西的文蛤池水深約在40公分，豪雨的累積雨量超過700毫米，池水的鹹度從20ppt驟降到7ppt，因此蛤仔都不會存活。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

立法委員蘇治芬表示，這樣的急降雨灌入文蛤池裡面，蛤仔一定死光光。如果有做好排水設施及海水槽的話，可以稍微減緩影響，不過台西這邊就沒有那麼幸運，因為原先這裡被劃定為工業區，但放置20多年都沒有開發，導致台西沿海地區沒有導入基本的排水基礎建設。希望政府能積極推動台西漁電共生專區，不要讓台西鄉民陷在困境中無法脫離。

漁業署長張致盛表示，經現場勘查，沿海文蛤受8月上旬西南氣流豪雨及近日天氣炎熱等影響，自8月11日起文蛤普遍已開始死亡，12日下午現勘台西鄉地區養殖戶普遍受到影響，已達20%以上受損，未來仍會持續死亡，將儘速公告雲林縣全縣的文蛤為現金救助及低利貸款對象。

▲台灣中南部受七月底西南氣流以及八月初盧碧颱風影響豪雨成災，除了農損，養殖業也遭受重創，急降雨使池水鹽度驟降，導致文蛤大量死亡。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委蘇治芬昨日邀請漁業署長張致盛到台西現勘，署長張致盛允諾將儘速公告雲林縣文蛤為現金救助及低利貸款對象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


 

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