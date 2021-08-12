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熱帶低壓5天內成颱機率曝！專家揭「1怪象」坦言：今年夏天怪怪的

▲▼各地天氣回穩，午後有雷陣雨。（圖／氣象局）

▲氣象專家指出，目前的地面天氣圖像是6月的天氣型態，坦言「今年夏天怪怪的」。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓再度回歸，各地天氣恢復穩定，白天多雲到晴午後則有雷陣雨。天氣職人吳聖宇表示，典型夏季天氣型態約會再維持7到10天，位於遠洋的熱帶低壓短期內發展條件不佳，在4到5天內成颱機率低，另外目前大陸長江流域受到滯留鋒影響，也讓他坦言「今年夏天真的怪怪的」。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文指出，各地天氣回復到典型夏天的天氣，上午大多數地方為晴到多雲，午後各地山區有熱對流發展擴散帶來雷雨，局部地區降雨仍然會很大，到了夜間至隔天清晨，中南部沿海有出現海陸風環流所造成的局部陣雨機會，白天之後則再度轉為島上的午後熱對流雷雨。

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預報資料顯示，各地高溫西半部大概在32-34度左右，東半部則在31-33度間，主要是因為高壓勢力不夠強，沉降增溫作用不太明顯，加上中午前後熱對流發展，天空雲量增多，下午又有機會下雨，因此整體來說發生極端高溫的可能性較低。

▲▼各地天氣回穩，午後有雷陣雨。（圖／氣象局）

▲太平洋高壓影響下各地天氣回穩，午後有雷陣雨。（圖／氣象局）

而位在遠洋的熱帶低壓TD-16W短期內發展條件不佳，4到5天內成為颱風的機率低，它將沿著太平洋高壓邊緣一路向西移動，下周初將通過關島附近，繼續走向菲律賓以東，到了下周末可能就會靠近菲律賓附近，來到菲律賓以東海域後會不會有發展的機會值得觀察，路徑上的變化也需要再留意。

另外吳聖宇表示，大陸長江流域目前可以看到有滯留鋒面存在，這在8月中旬的時間點並不常見，將為長江中下游地區帶來一段較長時間的強降雨，預報來看有可能持續一周以上，也因為滯留鋒面的出現，讓現在的天氣圖看起來很像是6月底剛出梅時的狀態，「今年夏天真的是怪怪的」。

▲▼新北市新莊區下午下起午後打雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大台北、各地山區未來一周午後都有雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）

氣象局預報員李孟軒表示，目前台灣位於太平洋高壓西側，雲量以中高層雲系為主，可透光也會使天氣較熱，北部、東北部高溫33到34度，中南部、花東地區31到32度，各地沒下雨時都會比較悶熱。

明後天西南風增強、水氣增多，中南部整天都要留意陣雨或雷雨，尤其是清晨到上午會有明顯雨勢，其他各地則是仍須注意午後雷陣雨。下周一到周三太平洋高壓勢力增強、水氣減少，清晨到上午中南部仍有短暫陣雨，午後山區、北部則有雷陣雨。

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