斗六市雲林路二段6塌陷搶修工程　預計10月底完成

▲雲林縣長張麗善與多名相關單位及民代今日前往勘察，預計可於8/21開放；後續完成護岸修復等相關作業，讓大家在安全無虞狀況下早日通行。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市雲林路二段6巷10日晚間發生塌陷，縣政府水利處立即連繫所有工程單位進行搶修，並於當日7點完成封路，後續封路開挖修復作業，初估修復約需75日曆天。雲林縣長張麗善今天(12)日前往視察，除指示儘速搶修外，並請台電、自來水公司確保水電供應安全無虞，降低對鄰近住戶生活影響。

雲林路二段6巷是斗六市區火車站前、後站連結交通要道之一，也是台西客運停車場大車出入唯一要道，10日晚間6點多突然發生大規模塌陷，深度超過1公尺，範圍約36平方公尺並緩緩增加，連電線桿也傾斜。當天水利處聯繫包商漏夜搶修，讓無法進出的台西客運大客車先行撤離，目前道路持續封閉中。

雲林縣長張麗善與多名相關單位及民代今日前往勘察。張麗善表示，縣府團隊將設法儘速讓道路可以通行，縮短通行不便的時間，近期先檢討恢復單線雙向通車，預計可於8/21開放；後續完成護岸修復等相關作業，讓大家在安全無虞狀況下早日通行。

利處長許宏博說明，經評估修復期程大約要2個半月， 昨日再與設計單位、工程單位研擬分階段方式，望縮短期程，降低民眾交通衝擊。第一階段搶修，已於8月11日凌晨完成。第二階段進行道路搶通，由於現階段地基還不穩，透過打設臨時擋土支撐，預計可於8月21日開放單線雙向通車。

第三階段望恢復雙向雙線通車，以降低對民眾交通衝擊，預計9月11日完成。第四階段則進行影響民眾層面較小的護岸修復，包括相關水工、閘門，截流站觀測設施，預計10月30日完成。水利處提醒民眾，該路段搶修工作持續進行中，請用路人在道路封閉期間，往來前後站改由保長路、西平路遶道行駛。

▲雲林縣長張麗善與多名相關單位及民代今日前往勘察，預計可於8/21開放；後續完成護岸修復等相關作業，讓大家在安全無虞狀況下早日通行。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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