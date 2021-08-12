最愛的父親「一刀穿心」了結愛兒　夜市慈愛會助爸爸送最後一程

▲雲林縣夜市慈愛會在斗六市長及個案里長的陪同下前往殯儀館向家屬及個案致意。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市日前發生一起父親持刀協助兒子自殺案件，檢方認為張父所犯的是加工自殺罪，裁處張父無保請回。後續兒子的後事也由最依賴的爸爸能親手操持，今日夜市慈愛會在斗六市長及個案里長的陪同下，將喪葬捐款交予家屬。 里長表示，未來將會針對個案家庭持續進行關懷、訪視及進一步協助。

家住斗六的24歲的張姓男子，2年前從國立大學畢業，騎乘機車在市區一處路口遭突然右轉的汽車撞上，當時因該輛車並沒有馬上停止，張男被捲入車底，在路人合力下抬高車輛將他救出，送醫搶救後雖保住一命，但身體卻造成無法挽回的重創，父母一度為了照顧生活無法自理的孩子都停職在家，最後由感情要好的父親來照顧一切起居，母親持續工作維持收入。

疑因身體的重創讓張男深受打擊，加上父母為其勞心力，重重的因素下，心情一直相當低落，警方調查指出，張父在受到兒子寫下遺書並請求下，亦不捨兒子因年久病態而精神不堪負荷，也曾多次試圖輕生失敗，才與兒子離家到偏僻之處協助自殺。

▲雲林縣夜市慈愛會理事長在斗六市長見證下，90度鞠躬交將善心人士所捐贈喪葬款交予張家。 （圖／記者蔡佩旻攝）

雲林地檢署檢方經檢視張男的遺書、多次自殺未遂的紀錄和相關物證後，認為張父所犯的是加工自殺罪，最後裁處張父無保請回，這也讓最受依賴爸爸能陪他走完最後一段路。社團法人雲林縣夜市慈愛會今(12)日在斗六市長林聖爵及里長的陪同下，社會捐助的喪葬捐款交給家屬，張父神情哀傷，僅在慈愛會引導下核對資料後道謝，不發一語。

社團法人雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮表示，獲知案件後先想到的是家屬是否需要協助，在喪葬公會理事長協助洽詢後，了解該個案確實符合慈愛會救助資格，個案已紅塵了卻，所有安葬費用由慈愛會恊助，陪伴走完最後一哩路。

▲張父（右一）神情哀傷，僅在慈愛會引導下核對資料後感恩道謝外，不發一語。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六市長林聖爵表示，針對個案家庭公所會持續地追蹤，里長也會持續接觸協助並給予關懷及關心，有任何需要幫忙的地方，公所一定盡全力幫忙。個案里長表示，對於個案家庭從有狀況以來一直都保持關懷關心，日後也將持續對個案家屬進行關心及心理輔導。

雲林縣政府社會處表示，除了持續提供家庭支持關懷服務及免費法律諮詢服務，並已連結財團法人犯罪被害人保護協會提供心理諮商輔導服務。雲林縣衛生局也提到，後續將針對案家進行遺族關懷，提供案父心理支持及轉介心理諮商服務，協助案父度過這段內心最煎熬的日子，降低其自責及罪惡感，另亦針對其他家庭成員提供後續關懷服務。

雲林縣衛生局也提醒，面臨心理壓力或情緒困擾時，可洽衛生福利部24小時免費安心專線1925(依舊愛我)或聯絡雲林縣衛生局社區心理衛生中心協助轉介心理諮商服務。

▲張父在受到兒子寫下遺書並請求下，亦不捨兒子因年久病態而精神不堪負荷，也曾多次試圖輕生失敗，才與兒子離家到偏僻之處協助自殺。 （圖／記者蔡佩旻攝）



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