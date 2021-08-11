全國僅四家入選　雲林「良作工場農業文創館」為雲林爭光

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣良作工場農業文創館為祥圃集團以動物營養品本業為基礎向下整合，建立「良作工場農業文創館」，並榮獲「星級溯源餐廳評鑑」優良供應商，推廣農食與環境教育，以「究好豬」品牌全程產銷履歷把關食安。榮獲二度入選「國際亮點觀光工廠」為雲林爭光，雲林縣長張麗善今(11)日親自致贈恭賀紅榜。

▲良作工場農業文創館榮獲二度入選「國際亮點觀光工廠」為雲林爭光，雲林縣長張麗善今日親自致贈恭賀紅榜。 （圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，觀光工廠主體為生產製造，設立觀光工廠推出自我品牌，是對外宣傳最好的平台與媒介。雲林縣政府輔導及協助雲林縣「良作工場農業文創館」通過經濟部辦理觀光工廠續期評鑑，獲得觀光工廠標章，再鼓勵進階挑戰，參加110年度國際亮點觀光工廠評選。

「良作工場農業文創館」歷經嚴謹的評選過程，與全台優秀的觀光工廠競爭，全台僅有4家入選，其中一家就是雲林縣「良作工場農業文創館」，經濟部、評選委員與財團法人工業技術研究院的肯定，讓國際亮點觀光工廠榮譽能獎留雲林縣，備感榮耀。

▲良作工場農業文創館為祥圃集團以動物營養品本業為基礎向下整合，推廣農食與環境教育，以「究好豬」品牌全程產銷履歷把關食安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，雲林縣政府將帶領觀光工廠參加「2021itf台北國際旅展」，加強行銷力道，積極向國內旅遊業者及媒體朋友介紹，吸引民眾目光，擦亮雲林縣觀光工廠品牌，持續為雲林縣產業、經濟及觀光共同努力。

祥圃實業公司董事長吳昆民表示，良作工場農業文創館於5月至7月配合防疫休館，並利用休館期間將消防的設施升級，更進行館內導覽的服務優化、餐點質感與風味提升，預計於8月14日重新開放，給大家煥然一新的感受，再次體驗「究好豬」品牌，為台灣開創農業新價值,展現雲林觀光工廠的在地特色，並期望疫情過後能夠吸引國際遊客來台，讓世界看見台灣產業的強大實力，體驗雲林產業觀光的獨特魅力。

建設處處長李俊興表示，雲林縣政府今年輔導雲林縣獲經濟部認證10家觀光工廠成立雲林縣觀光工廠協會，促進觀光工廠發展與品牌曝光，9月將推出整合行銷觀光工廠及商圈協會之商家，跨業結合，為地方產業曝光知名度，增加商機。

▲良作工場農業文創館中的豬肉分切展示，以「究好豬」品牌全程產銷履歷把關食安。（圖／記者蔡佩旻攝）





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