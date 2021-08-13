鴨王受雷雨驚嚇帶隊大逃家！50隻鴨群搖擺上路　警開道送回家

記者蔡佩旻／雲林報導

日前盧碧颱風豪大雨襲台，斗六警分局長安派出所接獲報指出，紫藤湖堤防便道有一大群鴨子在逛大街，警員王丁立隨即趕至現場，發現有大約50隻鴨子在堤防便道閒逛，王員冒著風雨於現場「指揮鴨群」，將鴨子們趕離道路範圍，並且聯繫鴨場主人林姓鴨農到場，二人共同將逃家鴨群趕回鴨場。

▲在警員與鴨場主人指揮下，鴨子群一隻隻回到鴨場。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



養鴨場位於虎溪里防汛道路旁，林姓鴨農表示，鴨子可能是因雷雨而受到驚嚇才會跑出鴨場，當有一隻鴨子帶頭逃家後，其它隻就會跟在後頭陸續跟跑出鴨場，林姓鴨農向警方表示，非常感謝警方的協助，不然這下50多隻跑丟了可真損失慘重。

▲養鴨場位於虎溪里防汛道路旁，鴨子可能是因雷雨而受到驚嚇才會跑出鴨場。（圖／記者蔡佩旻攝）

警員王丁立笑說，指揮交通一直是日常工作，但是這回是也第一次拿著指揮棒指揮鴨子，不過幸好鴨子竟乖乖聽從指揮，一隻接著一隻地回到自己的家。

▲養鴨場位於虎溪里防汛道路旁，鴨子可能是因雷雨而受到驚嚇才會跑出鴨場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局表示，即使是颱風豪雨的時候，警方也沒有假期，會更努力維持轄內治安及交通，遇到需要幫助的民眾也會義不容辭給予幫助，也提醒民眾雖然颱風遠離，但西南水氣仍在，出門仍須注意道路狀況，小心駕駛。

▲颱風天大雷雨，鴨子受到驚嚇跑出鴨場，在馬路上走來走去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲警員與獲報趕來的鴨場主人將鴨子趕回鴨場裡。（圖／記者蔡佩旻攝）



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