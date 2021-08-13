　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鴨王受雷雨驚嚇帶隊大逃家！50隻鴨群搖擺上路　警開道送回家

記者蔡佩旻／雲林報導

日前盧碧颱風豪大雨襲台，斗六警分局長安派出所接獲報指出，紫藤湖堤防便道有一大群鴨子在逛大街，警員王丁立隨即趕至現場，發現有大約50隻鴨子在堤防便道閒逛，王員冒著風雨於現場「指揮鴨群」，將鴨子們趕離道路範圍，並且聯繫鴨場主人林姓鴨農到場，二人共同將逃家鴨群趕回鴨場。

▲颱風天約50隻鴨子在堤防便道閒逛，警員冒著風雨於現場「指揮鴨群」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝

▲在警員與鴨場主人指揮下，鴨子群一隻隻回到鴨場。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

養鴨場位於虎溪里防汛道路旁，林姓鴨農表示，鴨子可能是因雷雨而受到驚嚇才會跑出鴨場，當有一隻鴨子帶頭逃家後，其它隻就會跟在後頭陸續跟跑出鴨場，林姓鴨農向警方表示，非常感謝警方的協助，不然這下50多隻跑丟了可真損失慘重。

▲颱風天約50隻鴨子在堤防便道閒逛，警員冒著風雨於現場「指揮鴨群」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝

▲養鴨場位於虎溪里防汛道路旁，鴨子可能是因雷雨而受到驚嚇才會跑出鴨場。（圖／記者蔡佩旻攝）

警員王丁立笑說，指揮交通一直是日常工作，但是這回是也第一次拿著指揮棒指揮鴨子，不過幸好鴨子竟乖乖聽從指揮，一隻接著一隻地回到自己的家。

▲颱風天約50隻鴨子在堤防便道閒逛，警員冒著風雨於現場「指揮鴨群」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝

▲養鴨場位於虎溪里防汛道路旁，鴨子可能是因雷雨而受到驚嚇才會跑出鴨場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局表示，即使是颱風豪雨的時候，警方也沒有假期，會更努力維持轄內治安及交通，遇到需要幫助的民眾也會義不容辭給予幫助，也提醒民眾雖然颱風遠離，但西南水氣仍在，出門仍須注意道路狀況，小心駕駛。

▲颱風天約50隻鴨子在堤防便道閒逛，警員冒著風雨於現場「指揮鴨群」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝

▲颱風天大雷雨，鴨子受到驚嚇跑出鴨場，在馬路上走來走去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲颱風天約50隻鴨子在堤防便道閒逛，警員冒著風雨於現場「指揮鴨群」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝

▲警員與獲報趕來的鴨場主人將鴨子趕回鴨場裡。（圖／記者蔡佩旻攝）


►Her今天推出「健康Q彈可水洗舒眠枕」

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►最愛的父親「一刀穿心」了結愛兒　夜市慈愛會助爸爸送最後一程

►斗六市雲林路二段6塌陷搶修工程　預計10月底完成

►全國僅四家入選　雲林「良作工場農業文創館」為雲林爭光

►雲林122處長青食堂解封！供餐不共餐　打飯菜帶回家

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
台泥捐1億助買BNT！慈濟發聲明曝「到貨時間」
徐若瑄公開4張臥床照！ 「屁股扎300多針」揭血淚考驗
快訊／「全民免付1千元」　10英系立委喊話「直接發券」！
快訊／新北今+0　疫情爆發96天以來首見
快訊／台股跌破萬七大關！　下殺逾200點
快訊／陸軍軍官體測昏倒！　送醫不治
快訊／陳時中否認「3＋11」是破口　侯友宜說重話了
他年領近百萬股息全靠「這支股票」　達人揭3關鍵：不用追飆股
許藍方遭爆暫退演藝圈！　連2節目未現身錄影

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

載20噸廢料欲偷倒突卡輪！他鬼扯尿急　「好兄弟」都看不下去

派出所對面開賭場！麻將+大老二　囂張女4.3萬短租流竄雙北　

出獄男夜市賣玉米突失聯！友登門驚見陳屍租屋處　將解剖查死因

低胸短裙正妹住旅店沒帶行李　警扮「順風耳」揪3對男女亂連結

檢方成功扣押汪傳浦4億多美金！拉法葉艦佣金案家屬抗告遭駁確定

2指強闖小三「前、後門」！再插嘴抹臉羞辱SM　淫男挨告下場曝

消防官被逼看《火神的眼淚》寫心得「作文比賽」　消防局長說話了

魔女邀放貸哥開房間被拒！找竹聯男友劫車押人　一槍打穿他左腿

警匪追逐　歹徒駕車衝撞+硬擠前車窄縫逃逸！受害苦主：求償無門

快訊／國1岡山段車禍塞爆！5送醫　時速12Km塞成停車場

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

載20噸廢料欲偷倒突卡輪！他鬼扯尿急　「好兄弟」都看不下去

派出所對面開賭場！麻將+大老二　囂張女4.3萬短租流竄雙北　

出獄男夜市賣玉米突失聯！友登門驚見陳屍租屋處　將解剖查死因

低胸短裙正妹住旅店沒帶行李　警扮「順風耳」揪3對男女亂連結

檢方成功扣押汪傳浦4億多美金！拉法葉艦佣金案家屬抗告遭駁確定

2指強闖小三「前、後門」！再插嘴抹臉羞辱SM　淫男挨告下場曝

消防官被逼看《火神的眼淚》寫心得「作文比賽」　消防局長說話了

魔女邀放貸哥開房間被拒！找竹聯男友劫車押人　一槍打穿他左腿

警匪追逐　歹徒駕車衝撞+硬擠前車窄縫逃逸！受害苦主：求償無門

快訊／國1岡山段車禍塞爆！5送醫　時速12Km塞成停車場

iPhone 13「芒果橙色」太亮眼！辨識度滿分　採對角線鏡頭設計

民進黨立委揭疫苗預約平台出包　一個人竟同時有3種身份

見霍尊「親筆信道歉」…陳露：徹底看清這個人！　遭威脅親曝近況

大巴黎簽梅西後「IG粉絲暴增近700萬」　西媒曝明年還想挖C羅

馬斯克「潮水射月」讓洨幣大漲400％！　業者願砸2億邀他拍A片

六都補血75億！　兩大主因致房地合一稅收激增

求滿租！稱職房東不容易　固定IP、追劇神器都要懂

「電梯吃人」瞬間往上暴衝又墜6公尺深　媽驚恐目睹女嬰慘被摔死

載20噸廢料欲偷倒突卡輪！他鬼扯尿急　「好兄弟」都看不下去

藍寶堅尼Urus今年第2次發布召修　安全帶出包恐無法完全收回

社會熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

亂刀捅死追求者　男「倒臥土地公廟亡」

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

不知道懷孕了...新莊狠母遺棄女嬰　5萬元交保

祝釩剛4度呼麻　再獲緩起訴

即／恐怖運將捅頸　醉客倒臥血泊險死

即／三寶迷路「導航叫我左轉」　騎士遭撞死

新北社區5確診！10酒店小姐頻進出…他：防疫破口

快訊／孕媽逆向自撞！搶救3天宣告不治

刑警6年輪調　基層嘆：還要管制2年

更多熱門

相關新聞

強降雨鹽度驟降　台西文蛤重創

強降雨鹽度驟降　台西文蛤重創

台灣中南部受七月底西南氣流以及八月初盧碧颱風影響豪雨成災，除了農損，養殖業也遭受重創，急降雨使池水鹽度驟降，導致文蛤大量死亡。立委蘇治芬昨(12日)邀請漁業署長張致盛到台西現勘，發現台西地區養殖區，已達20%以上受損，且死亡率仍持續上升，將儘速公告雲林縣文蛤為現金救助及低利貸款對象。

一刀穿心了結愛兒　夜市慈愛會助爸送最後一程

一刀穿心了結愛兒　夜市慈愛會助爸送最後一程

熱低成颱機率曝！最新預測出爐

熱低成颱機率曝！最新預測出爐

斗六市雲林路二段6塌陷搶修工程　預計10月底完成

斗六市雲林路二段6塌陷搶修工程　預計10月底完成

雲林「良作工場農業文創館」為雲林爭光

雲林「良作工場農業文創館」為雲林爭光

關鍵字：

養鴨場防汛道路雲林斗六警分局颱風

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面