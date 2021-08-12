溪水旁撿螃蟹竟遭電死！竟是附近魚塭馬達漏電　主人判刑3年

▲最高法院。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

彰化縣廖姓男子2019年初與友人到鹿港附近的溪水旁撿拾螃蟹，結果因為魚塭馬達漏電，導致電線杆導電，廖男因此觸電倒地，送醫不治身亡。檢警調查後，將馬達漏電的粘姓魚塭負責人依照「過失致人於死」罪，提起公訴，一二審均判刑3年。案經上訴第三審，最高法院12日駁回上訴確定。

判決指出，廖男2019年2月3日上午4時許，趁著退潮水位低時，與2名友人到溪岸邊抓螃蟹，因退潮後的河床潮濕泥濘，難以行走，廖男的鞋底陷在泥巴中，乃呼叫有人幫忙拉拔上岸。沒想到廖男雙腳才脫離泥沼，走1、2步後，就大叫一聲「啊」，往前趴倒在潮濕之泥巴地上。由於廖男手上持有導電性極佳之白鐵製鏟子，因接觸到高壓電流經的泥巴水，被電暈在地。

友人本想直接拉起廖男，忽然發現他全身都是電流，趕緊拿棍棒、保麗龍等物品，將廖男手握的白鐵製鏟子移開後，才能將廖男搬抬上岸並送醫急救。惟廖男送醫不到2小時，就因觸電致電擊傷導致休克而不治死亡。檢警單位進行調查，根據一旁台電的電線杆追查，認為近8百公尺外、養殖文蛤的魚塭粘姓主人，疑似違規使用抽水馬達偷接電，結果馬達的電纜線線路老舊、外皮破損，造成漏電，最後電死人。檢方依照「過失致人於死」罪，提起公訴。

法院審理時，粘姓男子否認犯罪，辯稱不知道為什麼會發生這樣的事，也不清楚為何後來電線會被剪斷。但法院根據證人以及現場的客觀證據，均認定就是因抽水馬達的電線老舊、破皮，造成漏電，才會因此電死人，粘姓男子有罪。一二審均將他判刑3年，其中二審台中高分院更認為，案發後粘男企圖以變更總開關箱內線路配置來混淆視聽，更拆除45號水門處之馬達來完全撇除責任，飾詞狡辯否認犯行，毫無悔意，且迄未與被害人家屬達成和解，犯罪後態度不佳，因此判刑3年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。