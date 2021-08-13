秀姑巒溪有條件開放泛舟！業者提防疫計劃　東管處不定期䅲查

▲泛舟業者自提防疫營業計畫，經東管處審核通過，可在秀姑巒溪泛舟河段帶客從事泛舟活動。（圖／東管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

國內疫情自7月27日調降為二級，並持續穩定控制中，東管處表示，為兼顧防疫與民眾的遊憩需求，自8月11日起可由泛舟業者自提防疫期間營業計畫，經東管處審核通過，即可在花蓮縣秀姑巒溪泛舟河段帶客從事泛舟活動，東管處並會不定時稽查，落實防疫措施。

東管處表示，泛舟相關防疫準則，除須全程佩戴口罩、保持社交安全距離等通則性防疫規定外，泛舟活動均採預約制、每艘舟艇乘載人數降載至每位遊客須維持1公尺以上社交距離、每梯次限100人以下、梯次間須間隔1小時，並落實人員的健康監測及相關清潔消毒作業。泛舟時採固定座位不得隨更換，全程均須佩戴口罩，划槳及個人安全防護裝備不與他人共用，行進間應保持舟艇間距離，亦禁止潑水打水戰等行為。

想要到花蓮來泛舟的遊客可先上東管處官網-防疫專區（網址：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/2801）查詢經審核通過的合格業者，並洽合格業者預約行程，到場後配合業者量體溫、實聯制及填寫健康自主聲明。

東管處同時呼籲遊客，雖然國內疫情降溫，國外疫情仍相當嚴峻，千萬不可輕忽變種病毒較高傳染力的風險，旅遊之餘也別忘了要注意安全，持續遵守防疫相關規範。

►腦公！你不可以賴帳喔