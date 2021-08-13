花蓮靜思堂疫苗門診開張！首日300人接種　設打卡區拍照留念

▲花蓮靜思堂疫苗接種站正式啟用，由花蓮慈院承擔疫苗施打任務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮靜思堂疫苗接種站於12日正式啟用。花蓮慈濟醫院COVID-19疫苗施打任務，已由協力樓的疫苗門診移至靜思堂地下一樓大廳，經連日和慈濟基金會同仁合力規劃動線與佈置，首日下午為近300位民眾疫苗注射。

自今年3月22日至今，花蓮慈院已承擔約150場疫苗注射任務，接種人次超過2萬2千人。8月6日，花蓮慈院疫苗施打團隊結束協力樓任務後，門診注射地點也遷到靜思堂。

▲花蓮慈院醫務秘書李毅醫師問診。

服務團隊特別設置打卡區讓前來施打疫苗的民眾能夠拍照留念，並綜合前面多場次的經驗，重新整合後台系統，將報到、疫苗接種資訊管理系統NIIS查詢，以及取卡等三步驟合一，加快民眾從入場、填寫資料、醫師問診、至護理師注射疫苗的流程，更加明確的動線規劃，大大提升整體效率。

▲靜思堂無障礙空間讓行動不便的民眾也能順利接種疫苗。

花蓮靜思堂是全球第一座靜思堂，慈濟慈善基金會副執行長張濟舵表示，很高興能藉著提供疫苗施打的服務，讓前來接種疫苗的民眾更深入地了解靜思堂。「靜思堂除了是個莊嚴的殿堂，在社區有需要的時候，也能夠發揮場地支援的功能。」張副執行長說，很感恩慈院同仁用心佈置和規劃，讓民眾來打疫苗都能很安心，希望能帶給民眾像回到家一般的舒適。

▲▼首日近300民眾接種疫苗。

接種第一劑莫德納疫苗的64歲陳女士分享，幾年前曾經到靜思堂參與過歲末祝福，這次是第二次踏進靜思堂的大門。「整體環境很明亮，動線也清楚，從報到開始到打完疫苗掃QR code填資料，路徑剛好是一個迴圈，走完一趟就結束了，非常快速！」她說，雖然是接受第一劑疫苗，但家人大多都已經接種過了，所以並不特別擔心。

61歲的張先生有冠狀動脈的相關疾病，剛開放預約疫苗時很顧忌施打疫苗後的不良反應，不敢接受注射，後來經過多方評估後，仍決定要接種疫苗。詢問他是怎麼下決心的，他說：「還是覺得能打就打，疫苗覆蓋率高，我們才有機會戰勝病毒，整個社會才能早點恢復日常。」他也表示因自己產生不良反應的風險較其他人更高，接種完畢後會在原處待滿半小時，觀察身體有無出現症狀，回家後也會時時注意並多喝水。

花蓮慈院承擔疫苗施打任務的四個半月以來，主責院內外所有場次的醫事室副主任張菁育，十分感恩慈濟基金會同仁幫忙空間佈置和安排志工協助動線指引，讓原先設立在院內協力樓的疫苗門診能順利遷移到靜思堂無障礙空間的場地，更便利坐輪椅或電動車的民眾進出。

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