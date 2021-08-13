陳時中否認3+11破口　醫貼「死亡家屬心聲」諷：范雲無罪可以出來了

▲機組員檢疫期鬆綁被視為本土疫情爆發破口，參與協調的民進黨立委范雲因而成為眾矢之的。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

帛琉泡泡重啟，返國後旅客檢疫制度遭外界質疑「太鬆」，恐成「3+11」重蹈覆轍。對此，指揮官陳時中強調，3+11並非破口，只是群聚事件，並無影響到社區；但此話一出引來各界砲轟。有醫師在臉書貼出染疫死亡者的家屬心聲，並說自己當時就已經提醒「機場破口危險」，非但沒人理，還一直被出征。如今指揮官說3+11不算社會破口，醫師也反諷「范雲無罪了，可以出來了」。

近日外界質疑，帛琉旅遊泡泡重啟，若未做好相關檢疫措施，恐讓「3+11」重蹈覆轍，形成另一個社區感染破口。對此，陳時中嚴正強調，「3+11」政策並沒有影響到社區，雖然有些機組員與家人和諾富特飯店員工被感染，「它是一個群聚的事件，並不算是一個社會的破口」。

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台北市立聯合醫院胸腔內科主治醫師蘇一峰則發文寫下，「疫情累積死亡人數已來到817人，指揮中心指揮官陳時中強調，『3+11政策未影響社區』，華航諾富特案是群聚事件，不算是社會破口......范雲無罪了，可以出來了」。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

蘇一峰更在留言處貼上染疫死亡者家屬的心聲，沉痛表示，早在疫情爆發前兩週就說，機場的破口很危險，疫情恐爆發，沒想到還被「1450側翼出征」。醫師也附上當時指揮中心公布之機師同住家人的採檢情形，「四月就驗出大量IgG抗體，家人平常不需隔離，病毒早就傳進來了啦！IgG抗體要感染超過一個月才產生」。

網友們紛紛回覆「蘇醫師這麼正直的人都忍不住了」、「817多麼心痛又心酸的數字」、「連會議紀錄都拿不出來」。不過，也有網友指出「這次世界各國的防疫模範生都爆炸，就算沒有3+11，我相信台灣還是會爆一波，因為台灣的Delta也不是因為3+11進來的」，蘇一峰則回應「你這說法說服我了」。