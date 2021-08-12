「奈良美智展」加碼釋出1萬名額！第三梯次參觀措施放寬

▲高雄市立美術館展出《奈良美智特展》。（圖／高美館提供）

記者林育綾／綜合報導

《奈良美智特展》開展以來人氣不滅，目前在高雄市立美術館展出，而因應疫情採線上預約制，昨（10）日開放第三梯次預約，1.3萬名額在15分鐘內額滿；而今（11）日主辦表示，將調整8/13至9/3參觀人數，加碼釋出1萬個名額，讓許多網友嗨翻「終於預約到了！感謝！」、「已預約，期待看展」。

主辦單位表示，高雄《奈良美智特展》展覽期間採取全面線上預約制，每週二至四有8場次，五至日則加開晚場共11場次，由於大眾迴響相當熱烈，每每於開放預約當日即報名額滿，在考量防疫政策與觀展品質兼顧的情況下，將調整8/13起至9/3的每場參觀人數，此期間可望容納約3萬人次。

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高美館也呼籲，入場時請民眾配合現場人員的防疫引導與人數管制，以及展場中防疫引導標誌確實保持1.5公尺的安全社交距離。

此外，為服務觀眾需求，主辦單位同步推出展覽預約查詢暨取消機制，民眾如需取消觀展預約，可自行進入系統頁面並依照程序完成取消，或致電高美館服務中心07-5550331轉分機235由專人代為取消預約。預約系統將於隔日清晨自動刪除重複預約與取消紀錄，並重新釋放名額，民眾可持續留意報名。

有關《奈良美智特展》展覽資訊，可到留意臉書粉專「奈良美智特展」、文化總會、高雄市立美術管官網查詢。

8.7-8.20第二梯次預約 https://bit.ly/2U8tVMu

8.21-9.3第三梯次預約 https://bit.ly/2VOEpB5

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