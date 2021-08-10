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奈良美智展1.3萬名額「15分鐘爆滿」！公開預約撇步　將釋出名額

▲▼奈良美智特展高雄展。（圖／YOSHITOMO NARA／臉書「奈良美智特展」／文化總會、高美館提供）

▲奈良美智特展高雄場人氣超高。（圖／YOSHITOMO NARA／臉書「奈良美智特展」／主辦-文化總會、高美館）

記者林育綾／綜合報導

人氣爆棚的《奈良美智特展》近日於高雄市立美術館展出，為因應疫情人流控管，今（10）日開放第三梯次參觀預約，總共1萬3千多個名額在15分鐘內全數額滿！而主辦單位也分享「展覽預約小撇步」，更表示這2天將階段式釋出名額，明（11）日清晨可望重新釋放每場次若干名額提供觀眾預約。

因應二級參觀人數上限，此波第三梯次8/21-9/3參觀預約為每週二至週四8場次、五至日則加開晚場共11場次，總計1萬3千多個名額，15分鐘內全數額滿。而每場次參觀時間為55分鐘（包含周邊商店），以控管入場人流。

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主辦單位日前更分享「展覽預約小撇步」，包含事先開好預約系統頁面、準備好個人報名登錄資料，亦可加入特展官方LINE帳號、點選使用線上預約功能等，以降低瞬間的大量人流造成系統不順暢的情況。

對於此梯次未能成功預約的觀眾朋友，主辦單位則提及，這兩天將階段式釋出名額，系統並將自動刪除重複預約與取消紀錄，明（11）日清晨可望重新釋放每場次若干名額提供觀眾預約，民眾可留意報名。

▲▼高美館奈良美智特展。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高美館展出奈良美智特展。（圖／高雄市立美術館提供）

主辦提供奈良美智特展「5步驟預約小撇步」：

❶ 先開好預約網頁，也可以加入奈良美智特展官方LINE，點選線上預約，一鍵開啟。（記得確認表單是否為要預約的梯次）
❷ 將姓名、電子郵件、身分證後四碼以及聯絡電話等資訊先打在備忘錄，就可以直接複製貼上。
❸ 先決定好要參觀的日期與時段，減少猶豫時間，記得檢查填寫的資訊是否正確。
❹ 若流量過高，系統會暫時關閉15分鐘，可以之後再點點看。
❺ 第一天沒預約上，第二天還有機會，系統將會刪除重複預約與取消紀錄，再釋出更多的名額。

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