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奈良美智展2週預約全秒殺！每日8場分流　下一梯次時間曝　

▲▼高雄市立美術館坐落於內惟生態園區，去年重新改建圓形廣場。（圖／高雄市立美術館）

▲高雄市立美術館坐落於內惟生態園區，去年重新改建圓形廣場。（圖／高雄市立美術館）

記者林育綾／綜合報導

因應防疫鬆綁規範，《奈良美智特展》高雄站今（16）日開放預約登記參觀，首波開放自7/24起兩週、每日8場次分流，不過開放20分週內所有場次已全數額滿，主辦單位也公布下一梯次將於7月27日（二）下午1時開放預約。

《奈良美智特展》高雄站在7月24日至10月31日於高雄市立美術館舉行，由於因應防疫三級管制微解封措施，推出線上預約機制，採用分時、分流方式，管制入館人流，首波開放為期2週，每日8場次。

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此次除了展出台北站53件作品，更為了高雄場加碼26件作品，包括奈良美智在今年春天來台佈展隔離期間，創作的素描新作等，藉此傳達藝術家對於台灣抗疫的鼓勵與信心。

▲▼《奈良美智特展》高雄站。（圖／主辦單位–文化總會、高雄市立美術館）

▲《奈良美智特展》高雄站前兩週預約秒殺額滿。（圖／主辦單位–文化總會、高雄市立美術館）

高雄市副市長史哲也再次呼籲，展期很長，在三級警戒期間建議「不跨區觀展」，待高雄結束後還有台南展，希望大家遵守防疫措施及預約制度，相關周邊商品也有網路平台可以購買。希望在疫情逐步解封下，大家安心安全來到高雄，不僅欣賞大師的作品，更享受高雄美好的夏日風情。

主辦單位也提到，在防疫措施及考量參觀品質下，每個時段容留人數有限，下一梯次將於7月27日（二）下午1時開放預約，請觀眾耐心等候，可密切留意「奈良美智特展」臉書粉絲團消息，而展覽相關防疫資訊、活動變更情形，將依指揮中心及高雄市政府之防疫政策進行滾動式修正。

▲▼高雄市立美術館坐落於內惟生態園區，去年重新改建圓形廣場。（圖／高雄市立美術館）

▲高雄市立美術館坐落於內惟生態園區。（圖／高雄市立美術館）

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