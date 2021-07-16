《奈良美智特展》高雄場開放登記！5步驟線上預約　懶人包一次看

▲《奈良美智特展》高雄站將於7月24日至10月31日展出。（圖／主辦單位–文化總會、高雄市立美術館）

記者林育綾／綜合報導

《奈良美智特展》高雄站將於7月24日至10月31日在「高雄市立美術館」舉行，因應防疫，全面採「線上預約」實聯制免費參觀，預約連結在今（16）日中午13時正式開放，5個步驟即可登記，目前一次開放2週期間。

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▲《奈良美智特展》高雄站將採線上預約。（圖／Facrbook「奈良美智特展」）



《奈良美智特展》高雄站「5步驟預約」：

❶ 由高美館官網→展覽與活動→奈良美智特展進入「線上預約表單」。

❷ 填寫有效電子郵件、基本資料與參觀人數（同行報名限額2位）。

❸ 選擇參觀日期、場次及時段。

❹ 詳讀注意事項，並勾選「我已了解上述說明」；預約成功後確認信箱是否收到「確認信」。

❺ 入場前出示報名成功信件及個人有效證件。

線上預約網址，7/16(五)13:00開放：https://bit.ly/3efGNaq

同時，主辦單位也公布9大QA，包括不開放現場候補及團體預約，而一個E-mail帳號最多2人同行，若超過2人，須以另組E-mail進行預約。此次不同於台北站，將開放嬰兒車入場，但嬰幼兒也必須列入人頭計算，因此家長要落實實聯制。

由於採實聯制，若預約成功後當天不克前往，也無法將名額轉讓他人，但可電話取消。另外成功報名參觀《奈良美智特展》之後，當天若想再參觀高雄市立美術館其他展覽，可至售票中心購票；但如果僅預約高美館一般展覽參觀者，不開放參觀《奈良美智特展》。

▲《奈良美智特展》高雄站主視覺，由奈良為了這次展覽特別創作的《朦朧潮濕的一天》領軍。（圖／主辦單位–文化總會、高雄市立美術館）



此次特展以奈良特別為台灣特展創作的《朦朧潮濕的一天》為主視覺，除了帶來台北站展出的53件展品，更為高雄站加碼26件新作，包括今年初奈良來台佈展隔離期間創作的8件素描作品、1件在今年初完成，也是首次在海外公開的繪畫作品、2019年畫在紙板上的《山子姊姊 YamakoSister/older》與《山子妹妹YamakoSister/younger》，還有《旅行的山子 Traveling Yamako》系列15件攝影作品，希望藉著畫作表達對台灣抗疫的鼓舞與信心。

而關於《朦朧潮濕的一天》，奈良美智曾說，這幅作品蘊含了他對台灣的感情，也是多次造訪熱帶氣候的台灣之後，以感性去理解，透過畫筆留下記憶中不變的自然與氣候。在畫完這幅畫之後，他發現比過去更能冷靜地接受自己的缺點和弱點，「可以說是現在的我最好的作品，真正的水準，也是最真實的自己。」這幅畫對奈良美智來說意義重大，展現出的不只是奈良美智對於台灣的情感，更用畫表達了他無法以語言表達的內心狀態。

▼奈良美智特展高雄站QA。（圖／Facebook「奈良美智特展」／文化總會）

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