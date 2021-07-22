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馬祖第一位前進奧運拳擊女王！陳念琴曾因家吃苦　親友團拍片集氣

▲陳念琴親友團拍片集氣，文化總會協助製作，跨海應援。（影／中華文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

東京奧運即將在23日正式開幕，台灣共有68名選手出征，其中2016年奧運挺進16強，成為台灣第一位踏上奧運女子拳擊舞台的陳念琴，也是為馬祖鄉親站上奧運舞台的第一人。連江縣也推出馬祖親友團應援影片，由文化總會協助製作，跨海應援，為她集氣加油。

▲▼全大運奧運國手出賽-陳念琴。（圖／記者黃克翔攝）

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▲陳念琴是台灣第一位踏上奧運女子拳擊舞台。（圖／記者黃克翔攝）

台灣首位踏上奧運女子拳擊舞台的陳念琴，在2016年奧運挺進16強，不僅曾在2018年世錦賽摘金，今年亦以全世界排名第四種子選手的身分二度叩關奧運，成為64-69公斤「次中量級」的奪牌熱門人選。

為了幫陳念琴集氣，特別邀請劉增應縣長、陳念琴的家人、教練、童年時期一起練習的角力隊夥伴，以及國小同窗一起入鏡，藉著「請帶著我們的力量一起出拳！」口號，期盼念琴在站上五環殿堂的同時，也能感受來自家鄉的打氣力量。

陳爸爸更在影片中以阿美族語「努力加油」喊話，而和陳念琴感情深厚的姊姊與外甥，更呼喚「請你一定要帶著一家人的力量，站上奧運的戰場！」陳家人表示，念琴獨自在台灣就學訓練的初期，曾因為想家情緒和嚴格操練讓她吃足了苦頭，但爸爸總是告訴她，自己選的路，想辦法爬也要爬完，堅持到底。

▲▼馬祖第一位站上奧運舞台「拳擊女王」陳念琴，探班馬祖角力隊。（圖／連江縣角力代表隊提供）

▲馬祖第一位站上奧運舞台「拳擊女王」陳念琴，探班馬祖角力隊。（圖／連江縣角力代表隊提供）
 
而和陳念琴一同長大，同在國訓中心培訓過的馬祖角力代表隊王明亮教練也分享，「小時候會和念琴放學後一起搭公車去體育館練習角力，一直以來，她在運動訓練上非常自律、自我要求非常高！而且馬祖角力代表隊到台灣比賽的時候，念琴只要有空都會來探望大家！這一路看著她從擁有夢想到追求夢想，現在即將要完成夢想，這一路上的艱辛與辛苦，都盡收眼底。角力隊夥伴會在螢幕上見證念琴完成夢想的那一刻。」

▲▼馬祖第一位站上奧運舞台「拳擊女王」陳念琴與姊姊合影。（圖／文化總會）

▲陳念琴與姊姊合影。（圖／文化總會）
 
劉增應縣長表示，陳念琴2歲後隨家人從花蓮搬到馬祖，並在馬祖角力隊度過了童年時光。連江縣政府推廣角力運動至今逾20年，是縣府發展的重點體育項目，因此馬祖角力隊在全台享有盛名，甚至還有台灣本島學生前往馬祖學習角力，彼此切磋，精進角力技巧。民國107至110年間，馬祖角力隊總計摘下全國賽摘下71金51銀88銅的佳績，在賽墊上拼盡全力感受生命的熱情與存在，不斷挑戰自我、迎戰未來、進軍世界。

連江縣政府強調，陳念琴是馬祖第一位前進奧運的女孩，所展現出「堅持到底」的運動精神，也是馬祖精神。希望透過這支影片，也讓更多人看見陳念琴家鄉 「馬祖」在地濃厚的人情味及生活樣態，更期待疫情趨緩後，能邀請大眾一同前往馬祖國際藝術季，探索多元豐厚的馬祖文化樣貌。

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