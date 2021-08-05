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物流運輸、交通業也是疫情英雄！文總邀蔡阿嘎讚「給力量音樂會」

▲▼物流運輸、交通業也是疫情英雄！文總邀蔡阿嘎讚「給力量音樂會」（圖／翻攝影片／文化總會提供）

▲物流運輸、交通業也是疫情英雄！文總邀蔡阿嘎等人讚聲「給力量線上音樂會」。（圖／翻攝影片／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

疫情期間除了醫護人員，交通業、軌道業、物流運輸人員、郵務士、站務員、外送員⋯等，也都是疫情下的英雄！文化總會和角頭音樂共同策劃的「給力量線上音樂會」，本週五(8/6)將播出第5集，為物流運輸和交通業者加油，邀請乱彈阿翔、嚴正嵐、林凡、Suming舒米恩演出；更邀來百萬網紅蔡阿嘎和七月半樂團成員、「棒球情人」高國輝、「客家妹」陳明珠等名人錄製加油影片，對物流運輸人員致上敬意。

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▲文總邀多位名人，為物流運輸、交通業打氣。（圖／翻攝影片／文化總會提供）

由多位知名YouTuber組成的七月半樂團，成員蔡阿嘎、蔡哥、阿傑皆感謝物流運輸等第一線人員的辛勞；中華職棒富邦悍將隊「棒球情人」高國輝感性表示，因為有物流人員堅守崗位，才能再站上球場，「每一次揮棒都是感激」，並強調會守護好自己的健康，保護身邊的人。

而曾獲廣播金鐘獎的知名主持人「客家妹」陳明珠說，因為物流運輸人員堅守在工作崗位上，才讓大家的生活能夠一如往常，有便利性且還能收到朋友和家人給我們的愛；神棍樂團吉他手竣傑則感謝物流人員辛苦地工作，社會才可以順利延續下去。

文總「給力量線上音樂會」特別為這些人打氣，中華郵政公司表示，疫情期間，郵政同仁承擔全台口罩及酒精配送任務，肩負重任，發揮關鍵防疫效果；民眾居家防疫期間，網購包裹數量增加，郵務士使命必達，讓全台人民在防疫期間生活更安心。 

高雄捷運公司也說，面對疫情期間的嚴峻挑戰，高捷公司所有人員仍堅守工作崗位，為維持城市運輸動脈貢獻心力，很高興文總「給力量線上音樂會」關心交通物流業，讓同仁感受到被關懷與肯定；桃園機場捷運公司表示，全體同仁在困頓中絕不氣餒，堅持提供安全、安心的乘車環境及服務品質給搭乘桃園機場捷運的旅客，相信在大家共同努力下，一定能撐過嚴峻的疫情考驗，期待未來疫情趨緩國境解封，旅客搭乘桃捷輕旅行或出國直達生活中各種美好。

「給力量—線上音樂會」將於本週五(8/6)晚間8點為「物流運輸業者」加油，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓物流運輸人員在跑車的空檔，利用多管道隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。

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