認了外遇許藍方被刷1星　康醫師診所「事發前評價」超意外

▲劉姓正宮、康醫師、許藍方。（合成圖／突發中心翻攝、翻攝自Facebook／康鈞尉、許藍方）

記者曾筠淇／綜合報導

康姓已婚醫師昨（11）日發文，認了外遇性事專家許藍方。消息曝光以後，不少網友都相當心疼正宮，甚至還到康醫師的診所刷1星評價，不過若仔細點開看會發現，康醫師在此之前風評非常好，許多病人都說他很細心、態度也很不錯。

康醫師昨日在臉書貼文，提到他去年9月至11月劈腿許藍方，沒有好好保護自己的家庭，也讓太太陷入痛苦，他真的很抱歉，「對不起，我錯了，讓你們失望了。」

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事件爆發後，康醫師允諾將盡己所能的彌補，也很謝謝太太和孩子願意再給他一次機會，未來他會以家庭為重，並尊重太太之後的所有決定。

▲診所被洗1星。（圖／翻攝自Google評論）

外遇的消息曝光以後，不少網友都到康醫師所在的復健診所刷1星評價，並表示「康醫師真的是很有倫理道德的院長」、「婚外情～母湯」；但也有人說，「康醫師敢做敢當，浪子回頭，反觀許小姐死不認錯」。

除了這幾天新增的評價以外，若往回看，會發現康醫師的評價很不錯，不少病患都誇讚「希望康醫師班表能多一些」、「謝謝康醫師，用超音波細心的診療」、「康醫師看診認真，解說也很詳細」、「康醫師真的非常專業和細心照顧病人」、「康醫師很親切也很厲害」、「康醫師是位認真又專業的醫師」、「只推康醫師，親切有耐心」。

▼康醫師風評不錯。（圖／翻攝自Google評論）