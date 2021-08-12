仙氣不輸許藍方！鄉民抖「元配正臉照」大讚氣質　兩派支持者炸鍋

▲最美博士許藍方五官立體、笑容迷人。（圖／翻攝自許藍方FB）



記者黃可昀／綜合報導

最美博士許藍方近期捲入不倫風波，和康鈞尉醫生的說詞大相逕庭，究竟有沒有外遇事件外界仍霧裡看花，不過網友注意到，事件中的兩位女主角顏值都相當驚人，元配是走氣質溫柔路線，許藍方則是五官精緻深邃，PTT鄉民還分成兩派人馬爭論究竟誰比較美！

一名網友在PTT指出，康鈞尉元配畢業於成功大學醫學系，是皮膚科專科醫師；許藍方則是北醫護理系博士，同樣是高學歷，「兩個各有擅長的領域」，外貌也是不同風格，以第三者的角度來看，兩位女主角的條件與臉蛋無疑都是頂標，但原PO還是好奇「男生比較喜歡哪一個？女生的看法呢？」

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▲康鈞尉醫師的正宮老婆也氣質出眾、美貌過人。（圖／翻攝自PTT）



網友在底下留言貼出兩人照片來比較，兩派支持者勢均力敵，不過由於兩人風格不一樣很難比較，所以無法下定論誰比較美。投元配一票的認為，「正宮比較好看」、「皮膚科喔，成績很好，背景很硬」、「正宮比較漂亮氣質，另一位就網紅臉」、「整體上正宮較好看，眼不死瞪，臉不方不菱」、「正宮年輕時照片超正耶」、「高中是校花」。

選擇許藍方的網友則表示，「許啊，許熟女極品」、「正宮輸在打扮和年紀吧，兩個顏值都不錯。」據了解，許藍方臉書粉專有33萬人按讚、85萬人追蹤，平時在網路傳遞性愛知識與技巧，擁有一大票粉絲與高人氣，這次捲入不倫疑雲令粉絲相當驚訝，她本人則強力否認，並發聲明指出「康先生所說上摩鐵之事絕非本人，居心叵測，針對所有不實指控所造成之名譽上的損害，本人將提告並追究對方誹謗名譽等法律責任。」